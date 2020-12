Ezek a legjobb munkahelyi okostelefonok, tabletek: mutatjuk, miért

Az év vége hagyományosan a legintenzívebb időszak az okos eszközök piacán. Ez nem csak a lakossági akciók és az ünnepekhez köthető ajándékozás miatt van így, a vállalatok és kisebb vállalkozások is sokszor erre az időszakra időzítik beszerzéseiket. Az üzleti szegmensben idén taroltak az otthoni munkavégzéshez használható eszközök, így a tabletek is. Érdekesség, hogy a jellemzően racionális pénzügyi-beruházási döntéseket hozó cégek sokkal kevésbé hajlamosak biztosítást kötni eszközeikre, mint a magánszemélyek.

A céges okoskészülékek beszerzésének legforgalmasabb időszaka - a csúcsmodellek megjelenése mellett - hagyományosan a december. A Telenor szakemberei szerint ilyenkor az a legjellemzőbb, hogy a vállalatok a vezető pozícióban dolgozók készülékeit cserélik az új csúcsmodellekre. Idén - feltételezhetően a koronavírus-járvány hatására - kis mértékben ugyan, de csökkent a készülékértékesítés a vállalati szektorban.

A kevesebb telefonvásárlás mellett viszont emelkedett az otthoni munkavégzésre alkalmas eszközök, így a táblagépek és asztali mobilinternet népszerűsége.

A szolgáltató szakértői szerint a legfontosabb, hogy erős processzorral és hosszú üzemidővel rendelkező mobilkészüléket válasszunk. Az üzleti alkalmazások párhuzamos futtatásához elengedhetetlen a megfelelő méretű rendszermemória (RAM) is. Legalább 5.8 colos kijelzőt javasolnak, de e-mail írásához és videókonferenciákhoz ideálisabb a 6.5 colos kijelző. Az ilyen nagy telefonok korábban valóban féltéglának tűntek volna, mára a kijelző körüli kávák eltűnésével egy ekkora kijelző is könnyebben kezelhető.

Intenzív munkavégzésre ajánlják a Samsung Galaxy S20 és kifejezetten "biznisz telefonnak" tervezett Note 20 széria készülékeit - amelyben beépített érintő-ceruza (stylus) is segíti a hatékonyságot - a, illetve az új iPhone 12-t ajánlják. Persze a csúcskészülékeknél olcsóbban is találhatóak munkavégzésre jól használható okostelefonok: középkategóriában idén a Samsung A71, A51, A41, a Xiaomi Redmi Note9 Pro és az LG Velvet készüléke.

Az alsókategóriában pedig a Samsung A20 és A21, a Xiaomi Redmi 9AT, az LG K22, a Honor 8S és a Nokia 210 javasolt. Terepen végzett munkákhoz robosztus, por-, csepp-, víz- és ütésálló telefonokból is jelentek meg a piacon erősebb kapacitású darabok: ilyen a Caterpillar B26, a Blackview BV9100 vagy a Samsung Galaxy Xcover 4.

Apple készülékek esetében technikai paramétereknél arra érdemes figyelni, hogy minimum A11-es, Androidoknál pedig legalább nyolcmagos processzorral rendelkezzen a választott mobiltelefon, a tárhely méreténél pedig minimum a 64, de inkább a 128 gigabájt. Külföldi, EU-n és 1-es roaming díjzónán kívüli használatkor előnyös lehet a DualSim technológiai is. Az iPhone-ok korábbi sorszámú, de a Telenornál még új telefonként elérhető modelljei továbbra is megbízhatóan és gyorsan működnek.

Mitől jó egy céges tablet?

Korábban speciális munkafolyamatok támogatásában terjedtek el a céges táblagépek: a nagyobb kijelzőt leginkább területi képviselők, értékesítők tudták kihasználni. Emellett a logisztikában kaptak még fontos szerepet: taxitársaságok és fuvarozócégek navigációra, míg a légitársaságok a repülőgépek rakodásához és a személyzet felkészítéséhez használták. Mára a marketingesek, grafikusok és látványtervezők a munkafolyamatok meggyorsítására és prezentálásra is egyre gyakrabban veszik igénybe ezeket az eszközöket.

A megfelelő táblagép kiválasztásánál a lehető legnagyobb teljesítmény (processzor, memória, grafikusvezérlő) mellett itt is az akkumulátorok üzemidejét és a minimum 10 colos kijelzőt emelik ki a szakértők. Szintén meghatározó, mennyire szerelhető fel kiegészítőkkel a táblagép: jelentősen javul a munkavégzés hatékonysága, ha billentyűzet és egér is egyszerűen csatlakoztatható az eszközhöz, illetve, ha képes érintő-tollat és SIM kártyát is kezelni. Ez utóbbi a mobilhálózatra csatlakozás lehetőségével valódi rugalmasságot biztosít.

A cégek egyelőre kockázatvállalóbbak a lakosságnál

A Telenor szakértőinek tapasztalata alapján a vállalkozások sokkal kisebb arányban kötnek biztosítást a beszerzett, akár nagyértékű készülékekre, mint a lakossági vásárlók. A nem vezető beosztású kollégák gyakran a kijelző betörése esetén is tovább használják a mobilt, ami a hatékonyság romlásához is vezethet, a felsővezetők telefonját viszont a tapasztalatok szerint inkább azonnal cserélik. Pedig - a választott csomagtól és a készülék értékétől függően - havonta akár már pár száz forintért a telefon megrongálásából adódó költségeket állja a biztosító. Érdemes tudni, hogy a biztosítás csak akkor fedezi a cserét, ha a készülék javítása nem lehetséges.

A kicsivel magasabb árú készülékbiztosítási csomagokban már az esetleges rablás, lopás, gépkocsifeltörés, betöréses lopás és kifosztás esetén sem teljesen a cég költsége a készülék cseréje (ahogy a biztosításoknál általában, önrész azért itt is van). Meglepően sok esetben az Extra biztosítás a legjobb választás: a gyári garancia lejárta után is teljes védelmet nyújtó csomag például a folyamatos párahatás miatt tönkrement telefon cseréjét is tartalmazza.

Címlapkép: Getty Images