Ez most az egyik legmenőbb szakma: ennyit keres egy coach Magyarországon

Nem csak az IT szektorban tűnt fel az utóbbi évtizedekben rengeteg új foglalkozás, szakma: ma már egyáltalán nem ritka, hogy valaki főállású coach, tréner legyen. Azonban kívülállóként nehéz megítélni, melyik coach számít jó szakembernek, és kik a sarlatánok, mivel a "coaching" irányzatnak egyre több a követője mind a kliens, mint a tréner oldalon, amire manapság coach-képzések tömkelege épül. De hány igazi coach van ma Magyarországon? Mit is jelent ez a coaching és miért válhatott ilyen sikeressé az utóbbi években? Mutatjuk azt is, mennyibe kerül a coaching és milyen gazdasági oldala van a coach szakmának.





A coaching lényegéről a hetvenes években hallhattunk először. Egy bizonyos Timothy Gallwey, a Harvard Egyetem teniszcsapatának edzőjeként sajátos módszert dolgozott ki a sportolóinak. Ennek lényege, hogy azok akár utasítások nélkül, a saját, természetes képességeivel jussanak el a céljukhoz. Mindez első hallásra természetesen nagyon jól hangzik, ám sokan elfeledkeznek egy lényeges szempontról: a coach nem jelent egyet a terapeutával - írja a HelloVidék.

A hazai coach képzések ára nagyon változó képet mutat abból a szempontból, hogy az egy képézési tanórára jutó tandíj hogyan alakul. A Google keresője a "coach képzés" kifejezésre nem kevesebb, mint 200 ezer találatot ad, közte jó néhány hirdetéssel. Online vagy személyes, hétvégi vagy hétköznapi oktatás, tanfolyam vagy egyetemi képzés is van már a coach képzésben.

egy 12 hetes, 120 órás intenzív Life Coach képzés (tartalma és oktatási módszere megfelel a Nemzetközi Coach Szövetség - International Coach Federation kompetencia leírásainak) 320 000 Forint vizsga és tanúsítvány nélkül

ugyanez 160 órában vizsgával, tanúsítvánnyal, házi feladattal és szakmai visszajelzéssel 350 000 Forint

ugyanez mentoringgal, szupervízióval és karrier tanácsadással 425 000 Forint

120 órás coach képzés alapképzés, majd ezután választható, de nem kötelező, további 60 vagy 120 órás mester coach képzés



vizsgagaranciával 325 000 Forint

ugyanez angol nyelven 390 000 Forint

Business Coach (üzleti és menedzsmenttanácsadó) képzés 120 órában, többszörös akkreditációval, ICF kompetenciákra előírt, nemzetközi követelményekkel 390 000 Forint

De nem csak tanfolyamokon, hanem egyetemi képzés részeként is lehet ma már business coach képzést választani. A diplomához kötött, államilag elismert, szakirányú továbbképzés (másoddiplomás képzés) indít évente a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Budapesti Metropolitan Egyetem, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola. Ahogy a képzés jellemzésében áll az egyetemek honlapján: "a coaching szemléletű fejlesztés szükségességét mára számtalan nemzetközi és hazai projekt-, és vállalkozás sikere bizonyítja".

A jelentkezők többsége 30 és 40 év közötti életkorban választja a képzésünket; sokan vezetői vagy szakértői háttérrel rendelkeznek, és mivel a képzés bemenetei feltétele az egyetemi diploma, mindannyian diplomások. A hallgatók egy része önálló coaching praxis elindítására készül, de sokan munkájuk során vezetőként, vagy szakértőként szeretnék használni a coaching módszertant és megközelítést. Az egyéni és csapatos fejlesztései folyamatok coaching szemléletű vezetésére készíti fel őket

- mondta a HelloVidék kérdésére Sándor Jenő szakvezetőa Budapesti Metropolitan Egyetemen (METU). Miután gombamód szaporodnak a coach képzések, sajnos a mennyiség növekedése sokszor a minőség csökkenésével jár együtt. Ma már vannak olyan "képzések", amelyek kis túlzással néhány nap alatt, Skype-on keresztül "szakembert" képeznek. Az itt végzettek aztán büszkén hirdetik magukat coachként.

A gond ott kezdődik, hogy a kliens, aki szakembert keres, általában nem rendelkezik információval arról, hogy mi az adott coach háttere, hol és milyen képzést végzett, így könnyen csalódás lehet a vége...