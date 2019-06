Ez igen kérem: ennyit haknizott össze 2018-ban Ákos, Nagy Feró és Mága Zoltán

Nagy Feró cége tavaly megduplázta árbevételeit, de például Ákos rekordévet zárt, de az is kiderült többek között, hogy a Mága Zoltán koncertjeit szervező cégen és az általa alapított zenekart működtető egyesületen százmilliók folynak át, de közhasznú szervezetként adót nem fizetnek - írja a Napi.hu

A lap információ szerint Nagy Feró családi cége, a Nagyferó Produkció Kft. 2018-ban, 67,2 millió forintról 132,7 millióra növelte a bevételeit, az adózott profitja pedig 300 ezer forintról 25 millióra emelkedett.

Kifejezetten jó évet zárt tavaly Ákos is, a zenész tulajdonában lévő Fehér Sólyom Bt. közel 562 millió forint árbevételt könyvelt el és 240 millió forint profitja maradt adózás után. Ez főleg a 2017-es számokhoz képest kiugró, amikor 60 millió bevétele és enyhe vesztesége volt a cégnek. Ennek oka lehet az is, hogy Ákos 2017-ben nem nagyon turnézott, ám 2018-ban dupla koncertet adott például az Arénában, turnézott és fesztiválozott is.

A két sztár mellett a lap Mága Zoltánnak is utána nézett. Ebbel kiderült, hogy a művész fő cége a Talentum Művészeti Nonprofit Kft., amelynek tulajdonosa és vezetője Zoldos Béla, Mága újévi koncertjeinek művészeti vezetője. Ez a cég tavaly 336,7 millió forint árbevételt könyvelt el, és volt 435 millió forint egyéb bevétele, amiről viszont sajnos nem derült ki a beszámoló kiegészítő mellékletében, hogy mi is lehet. Ezekből a bevételekből 323,9 millió adózás után nyereségként megmaradt. Pontosabban adózás előtt, ugyanis közhasznú nonprofitként nem fizetett adót sem 2017-ben, sem 2018-ban.

Mága fő cége mellett azonban egyéb érdekeltségei is vannak, ezek egyike a Primarius Kft. amelye 44,6 millió forint bevételt és 27 millió adózott nyereséget könyvelt el. De ott van még a Mága-produkcióhoz tartozó Ymso HUngary Kulturális Egyesület, akinek bár 2018-as adatai még nincsenek, de 2017-ben 1,28 milliárd forint bevétele volt, ebből 966 milliót fordított személyi és anyagi költségekre, 314 milliót pedig nyereségként elkönyvelt. Ez a szervezet is közhasznú, úgyhogy ez sem adózik - írja a lap.