Ez a szakma szívja fel a járvány veszteseit: fél milliós fizuval is toboroznak

A járvány kitörésével számos munka, tevékenység és szolgáltatás az online térbe költözött, ezzel párhuzamosan pedig extrém módon megnőtt a piaci kereslet az olyan szakemberek iránt, akik ezeket a tevékenységet megfelelő módon támogatni tudják. Friss statisztikai adatokból pontosan kiderül, milyen égető szükség van rájuk.

A telekommunikációban foglalkoztatottak száma (20-64 év) a COVID-19 járvány előtt csökkent, és 2008. első negyedévi 1 millió 181 ezerről 2019 negyedik negyedévében 823 ezerre esett vissza. 2020 első két negyedévében azonban ez a szám meredek emelkedésnek indult. 2020 második negyedévében 1 millió 043 ezer embert foglalkoztattak a távközlési szektorban. Ez 7 százalékos növekedést jelent 2020 első negyedévéhez képest és 21 százalékos növekedést 2019 második negyedévéhez képest - derül ki az az Eurostat frissen megjelent publikációiból.

2019 második negyedévéhez képest 2020 második negyedévében az adatokkal rendelkező 24 tagállamból 9-ben nőtt a távközlésben foglalkoztatottak száma, miközben Portugáliában stabil maradt. Ezzel szemben a távközlési ágazatban a foglalkoztatás a fennmaradó 14 tagállamban csökkent az országok közlése szerint.

Magyarország

Hazánk nemzetközi összehasonlításban nem áll rosszul, pláne, ha figyelmebe vesszük a lakosságszámot is:

Ahogy az a fenti ábrán is látszik, az adatközlő országok közül hazánk a 10 helyen áll, ami az ebben a szektorban foglalkoztatottak számát illeti. Óvatos becslések szerint is mintegy 22 ezer informatikus hiányzott a magyar munkaerőpiacról 2019-ben, és ezt a szektort még a koronavírus-járvány sem tudta visszavetni. Éppen ellenkezőleg, a világválság számos területen nyitott új lehetőségeket az IT-sok számára, hiszen nyilvánvalóvá vált, hogy a jövő kihívásait csak a technológia segítségével lesz képes legyőzni az emberiség. A digitális gazdaság már most közel minden ötödik magyarnak biztosít munkát, ez az arány pedig minden bizonnyal robbanásszerű növekedést mutat majd a következő évtizedben, ahogy egyre többen, egyre szélesebb körben alkalmazzák a legújabb technológiákat mindennapi feladataik során.

Megéri képezni magad

A Központi Statisztikai Hivatal minden hónapban közli az átlagkereseteket nemzetgazdasági ágakra lebontva (foglalkozásokra bontva egy ideje már nem elérhető). Ezek szerint az információ, kommunikáció területén az átlagkereset 2020. szeptemberében

nettó 434 480 forint volt.

Informatikusként pedig még ennél is többet lehet keresni: egy friss felmérés szerint a cégek Magyarországon átlagosan bruttó 660 ezer és 955 ezer forint közötti sávban fizetnek az informatikusoknak.

Címlapkép: Getty Images