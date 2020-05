Erre mindenképpen figyelni kell az iroda újranyitásakor: a dolgozók egészsége a tét

Ha hosszabb ideig nem nyitjuk meg a vízcsapot, - mondjuk mint járvány esetén, amikor sok munkáltató átalakította működési rendjét és áttért a home office-ra - akkor úgynevezett pangás jön létre, amelynek következtében a vízben lévő szervezetek fel tudnak szaporodni.

Ezek között vannak jóindulatú, de rosszindulatú mikroorganizmusok is. A hosszabb ideig pangó vízben jelentős rétegvastagságban tud biofilm kialakulni. Ez a biofilm nagy mennyiségben tartalmazhatja azokat a kórokozókat is, amelyek normál körülmények között és folyamatos vízfolyás mellett nem dúsulnak fel. Ezek a mikroorganizmusok veszélyesek lehetnek ekkora tömegben akár az ember egészségére is.

A hosszabb ideje nem működő vízkivételi pontokat, vízvezetékeket alaposan át és ki kell folyatni, mielőtt fogyasztanánk belőle. Biztonságunk érdekében azonban célszerű és indokolt a vizek mikrobiológiai állapotát laboratóriumban is ellenőriztetni. Különösen ott fontos a víz mikrobiológiai minőségét ellenőrizni, ahol a vízrendszer nagyobb számú közösségeket lát el. Jogszabályok írják elő az ivóvízvizsgálat szempontjait, melyeket a több hétre lezárt, majd újra nyíló intézményekben javasolt elvégezni - áll a Phylaxia Labor akkreditált laboratórium közleményében.

A 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet és a 49/2015.(XI.6.) EMMI rendelet alapján javasolt mikrobiológiai vizsgálatok: Eshcerichia coli és koliform bakrtériumok, Enterokokkuszok, Pseudomonas aeruginosa, Legionella, Telepszám 37 °C-on és 22 °C-on.

Címlapkép: Getty Images