Ennyit keresne valódi szakmájában Majka, Kulcsár Edina és Joshi Bharat

Elképesztően sokat kereshetnek a magyar énekesek és médiaszemélyiségek: egy vidéki fellépésért Majka például 2-300 ezer forint is elkérhet, nem beszélve egy fesztiválfellépésről vagy egy budapesti koncetről. A reggeli és délutáni műsorok vezetőinek bére is meglehetősen magas. De mennyit keresnének ezek a sztárok, ha tehetségüket senki nem fedezi fel? Egyáltalán, a magyar énekesek, tévés személyiségek milyen végzettséggel rendelkeznek? Ezt mutatjuk be.

Jó világ köszönt be arra, akit felkap a média: az egyes műsorok arcául szolgáló tévés személyiségek gázsija a milliós összeget is simán elérheti, de egy országos hírnévvel bíró énekes is több százezer forintot kérhet el egy hakniért. De mire mennének, ha nem a médiafigyelem biztosítaná számukra a megélhetést?

Az ország egyik legismertebb énekese, Majka villanyszerelő végzettséggel rendelkezik. Saját elmondása szerint nem tartja kizártnak, hogy egyszer letegye az érettségit, de ha most dönthetne, akkor jogász vagy orvos lenne - írja az origo. Pedig orvosként nem keresne olyan jól, mint saját szakmájában - legalábbis ami a kezdőbért illeti. A villanyszerelőkből is hiány van, ma egy multinál simán elkérhet nettó 300 ezret is egy jó szakember. Más kérdés, hogy Majka ma egyetlen hakniért kap ennyi pénzt.

Kulcsár Edina műkörömépítőnek tanult ki, és bármilyen meglepő, ebben a szakmában is hiány van. Ma alkalmazottként megkereshetne akár nettó 250-300 ezer forintot is, ha pedig vállalkozóként csinálná, akkor a határ a csillagos ég (persze ebben lenne egy jóadag kockázat is).

Horváth Éva állítása szerint mindig is közgazdász szeretett volna lenni, és az is lett. Noha a pénzügyekkel foglalkozó dolgozókról az a hír járja, hogy sokat keresnek, valójában az sem mindegy, hogy pontosan mihez is ért az ember. Horváth mérlegképes könyvelő - ezzel könnyen el lehet helyezkedni, de mivel itt viszonylag kicsi a munkaerőhiány, be kéne érnie havi 250-300 ezer forinttal. Megint más a helyzet, ha ő is vállalkozóként űzné a szakmát.

Joshi Bharatról kevesen tudják, hogy eredeti végzettsége szerint bábszínész, és ezzel is foglalkozott sokáig, amikor Magyarországra jött. A bábszínészek kezdő bére ma nettó 200 ezer forint körül van - nem olyan jó fizető szakma tehát, mint a tévézés.

A legkevesebbet azonban a fenti sztárok közül Judy keresni, ő ugyanis varrónő, az ő bérük pedig az elérhető statisztikák szerint meglehetősen alacsony. Judynak, ha a szakmájában dolgozna, be kéne érnie havi 180-200 ezer forinttal.

Ma már nem a diploma számít

A jelenlegi piaci körülmények meglehetősek furák: egyetemistából egyre több van (bár ez Magyarországon nem jellemző), kétkezi munkásból viszont alig. Így lehetséges az, hogy például bölcsész diplomával a kezében a pályakezdő nem talál munkát, míg a villanyszerelőkért, kőművesekért, festőkért két kézzel kapkodnak, és könnyen lehet, hogy a pályakezdő bölcsésznek havi 160-180 nettóval kell beérnie, addig egy vállalkozóként dolgozó festő ma simán megkeres egymilliót is.