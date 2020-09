Ennyit kereshet Dzsudzsák Balázs Debrecenben: gigafizetések a másodosztályban

Nem Dzsudzsák Balázs a legjobban fizetett focista a másodosztályban. Kiderült, hogy a Vasasnál Radó András kb. duplaannyit keres, de több más játékos is többet vihet haza havonta. Az NB II két topcsapatánál az átlagos fizetés havi 1 millió forint.

A héten jelentették be, hogy Dzsudzsák Balázs visszatér Debrecenbe. Az NB II-es csapatnál fizetési plafont vezettek be, a Blikk szerint ez 10 ezer euró, azaz 3,65 millió forint havonta, ennyit kereshet a magyar válogatott korábbi csapatkapitánya is. A lap hozzáteszi, hogy a Debrecennél Korhut Mihály és Varga József is 3,6 millió körül keres havonta.

És még így sem Dzsudzsák a legjobban fizetett focista a másodosztályban.

Ugyanis a Vasasnál még ennél is magasabbak a bérek: Feczesin Róbert havi 10 ezer eurós (3,65 millió forint), az idei élvonalbeli gólkirály, Radó András 20 ezer eurós (7,3 millió forint) fizetésért érkezett korábban a csapathoz, esetükben több mint tízmilliós aláírási pénzekről is hallani. A frissen a Vasasba igazolt igazolt Pátkai Máté és Otigba Kenneth sem keres rosszul, előbbi havi 12,5 ezer (4,5 millió forint), utóbbi 16,6 ezer eurót (6 millió forint) tehet zsebre. Úgy tudni, ezt egy háttérben meghúzódó, tőkeerős szponzor teszi lehetővé.

Az NB II két topcsapatánál az átlagos fizetés havi 1 millió forint, míg a legkisebb költségvetésből dolgozó csapatok még a legjobbjaiknak sem tudnak ennyit adni. Kazincbarcikán például átlagban 200-300 ezer forint a játékosok fizetése, a legjobban keresők havi 400-500 ezer forintot vihetnek haza.

Címlapkép: Getty Images