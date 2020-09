Ennyit kaszál az Instagramon Megyeri Csilla és Horváth Cincó

Megyeri Csilla és Horváth Cincó őszintén vallottak arról, mekkora szponzori összegeket is lehet megcsípni magyar influenszerként.

Megyeri Csilla, Horváth Cincó és Kárpáti Rebeka a 24.hu-nak persze azt is elárulták, hogy jelenleg nem épp rózsás a helyzet. A koronavírus-járvány miatt ugyanis csak a követőik száma növekedett az elmúlt hónapokban, a bevételeik viszont jócskán visszaestek. Sőt, Cincónak még a bartert is be kellett vállalnia...

Az utóbbi évtizedben amúgy egyre népszerűbbé vált az influenszer karrier a fiatalok körében, és mára komoly szakmává nőtte ki magát. A Pénzcentrum nemrég utána járt, mennyit kereshetnek a kezdő influenszerek, mennyi idő és munka ráfordítás árán érhető el, hogy egy videón akár 100 ezer forint nettó nyereség legyen. Íme:

