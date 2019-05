Ennyit ér az érettségi a munkaerőpiacon: tényleg megéri lediplomázni?

A csak érettségivel rendelkezők 100 ezer forintos bérhátrányból indulnak azokhoz képest, akik diplomát szereztek, viszont a legtöbb álláshirdetés azt a réteget célozza, akiknek nincs felsőfokú képesítése. Természetesen ha szakképesítése is van valakinek, az előnnyel indul a munkaerőpiacon, viszont mire számíthat az, akinek csak érettségije van?

Azok is boldogulnak, akik sem diplomával, sem szakmával nem rendelkeznek: különösen az autóipar, az adminisztráció, az építőipar és az értékesítés területén - írja a Magyar Nemzet. A családok életében mérföldkövet jelent a középiskolás gyerekek ballagása és érettségi bizonyítványának megszerzése, hiszen innen kinyílnak a kapuk a felsőoktatás és a munkaerőpiac felé is. Idén 111 ezer diák tesz érettségi vizsgát, még ezekben a hetekben is tartanak az írásbelik.

A felsőoktatás előszobája, vagy belépő a munkaerőpiacra?

A felsőoktatási felvételi és az érettségi időszakában rengeteg diáknak kell meghoznia a jövőjét nagyban meghatározó döntést: milyen képzést, karrierutat válasszon. Sokak számára, akiknek nincs kialakult elképzelése, egy szakma megszerzése biztosítékot jelent, ugyanakkor a diploma mégis értékesebb papírnak számít. Sokan mennek úgynevezett büfészakokra, hogy egy diploma legyen 3 év múlva a kezükben, mégha nem is azon a területen akarnak majd elhelyezkedni.

A jelenlegi statisztikák szerint a várható fizetések és elhelyezkedési esélyek még mindig diplomával a legjobbak.

A végzettek átlagkeresete 2017-ben bruttó 286 630 forint volt, és mindössze négy százalékuk maradt munka nélkül. Ficza János, a Workania.hu kommuniká­ciós menedzserének elmondása alapján jelenleg főiskolai vagy egyetemi diplomával már 400 ezer forint feletti átlagkeresetre lehet számítani. Aki csak érettségivel rendelkezik, az nagyjából 100 ezer forinttal kap kevesebb fizetést. Aki pedig érettségivel sem rendelkezik, az még átlagosan náluk is 40 ezer forinttal számíthat kevesebbre.

A Workania által működtetett Fizetések.hu felmérése alapján az érettségizett munkavállalók átlagkeresete bruttó 304 ezer forint, érettségi nélkül pedig bruttó 260 ezer forint. A különbség tehát 17 százalék

- mondta el Ficza János. A meghirdetett állások között valamivel kevesebb a diplomát igénylő munka, ezért a legjobban fizető állásokat nehezebb megszerezni. Viszont diploma nélkül, érettségivel jó esélyeink vannak állást találni, ugyanis a legtöbb álláslehetőség - a Workania ajánlatainak mintegy harmada - érettségit igényel. Az ilyen állások nagyrésze a gépipar, az autóipar, a gyártás/termelés, az adminisztráció, az építőipar és ingatlan, a szállítmányozás és logisztika, valamint az értékesítés területén kínál elhelyezkedési lehetőséget.

A Fizetések.hu egy korábbi felméréséből kiderül, hogy az alacsonyan iskolázottak fizetése nagyobb mértékben emelkedett, mint a diplomásoké. A szakközépiskolát végzett munkavállalók fizetése 2013 és 2018 között bruttó 155 ezerről 233 ezerre nőtt, az érettségizett és OKJ-végzettségűek bére 270-280 ezer forint körül mozgott tavaly - 45 százalékos növekedés után. A főiskolát végzettek körében 25, egyetemi diplomásoknál 35 százalékos a növekedés.

A pályakezdők esetében az érettségi 240 ezer forintos fizetéshez elég, az OKJ-s szakma valamivel többet: 246 ezer forintot ér. A diplomás pályakezdők 332-339 ezer forint keresetre számíthatnak.

Az elhelyezkedési esélyek szintén egyenes arányban nőnek az iskolai végzettséggel: csaknem 279 ezer regisztrált álláskereső közül 16 ezren diplomások (ez az érintettek 5,7 százaléka), középfokú iskolai végzettséggel viszont nyolcszor annyian, majdnem 139 ezren keresnek munkát -derül ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) legfrissebb, 2019. márciusi jelentéséből. Az álláskeresők közül 124 ezren legfeljebb általános iskolát végeztek a márciusi adatok szerint. Az NFSZ szerint a 279 ezer regisztrált álláskereső 8,9 százalékát tették ki a pályakezdők. Legtöbben Borsodban és Szabolcsban keresnek munkát.