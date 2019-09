Emelkednek a fizetések? Ezek a fiatalok kevesebbet keresnek, mint egy éve ilyenkor

Kevesebbet költenek a nagy márkák véleményvezérekre 2019-ben, a nemzetközi cégekből átlagosan kevesebb bevétele lesz idén a tartalomgyártóknak. Az ország három legnagyobb management ügynöksége egységesen azt tapasztalja, hogy a régi hirdetők helyét a kis- és középvállalkozások, valamint a nonprofit szervezetek veszik át, a megélhetési influencerek pedig lassan lemorzsolódnak.

Nagy változáson megy keresztül az influencerek hirdetési piaca, tapasztalja az ország három legnagyobb influencer management ügynöksége. Az elmúlt két évben az együttműködések legnagyobb százalékát a nemzetközi márkák tették ki, akik hatalmas összegeket költöttek a véleményvezérekkel való együttműködésekre. Ez a tendencia 2019-re látványosan csökkent, de a vloggerek és Insta sztárok még közel sem mennek csődbe. A kieső összeget a kis- és középvállalkozások, nonprofit szervezetek hirdetései pótolják, akik közül sokan csak idén próbálták ki a pár éves trendet.

Tény, hogy az egy helyről érkező nagyobb költések száma lecsökkent, mert akinek van tapasztalata, az okosabban költi el a pénzét influencerekre. A nagy hirdetők inkább márkanagyköveteket választanak, hosszú távú együttműködéseket kötnek. Ez a piacnak is jót tesz, hiszen azokat a véleményvezéreket "jutalmazzák" ezzel, akik az előző években lelkiismeretesen dolgoztak - mondta el Varga-Szilágyi Zsolt, az influencer marketinggel foglalkozó Post for Rent operatív igazgatója.

Miközben a legnagyobb hirdetők stratégiát váltottak, a piacon egészen új szektorok is megjelentek. Kis- és középvállalkozások, startupok és nonprofit szervezetek is elkezdték használni az influencer marketinget. Az új szektorokkal új céljai is lettek az együttműködéseknek, például az edukáció. Jól látszik, hogy ők a második hullám, akik az elmúlt években hallottak erről a hirdetési formáról, de csak most merték kipróbálni - mondta el Farka Dániel, a Star Network influencer ügynökség szakmai vezetője.

A szakértők szerint a változás piaci konszolidációt hozhat magával, ami átláthatóbb árazást és minőségibb tartalmakat is eredményezhet a véleményvezérek részéről.

Ezeket a folyamatokat nem csak láttuk előre, de vártuk is, hiszen mint minden új trendnek, ennek is le kell tisztulnia. Bízunk benne, hogy a megélhetési infulencerek egy idő után lemorzsolódnak, és a kattintásvadászat helyére a minőségi tartalomgyártás kerül. - jegyezte meg Szabó Zsolt, a Special Effects Media vezérigazgatója.

A piaci konszolidációt az olyan szakmai fórumok is elősegítik, mint az Influencer Festival, ahol a hirdetőket és a véleményvezéreket is edukálják, többek között olyan szakmai szervezetek segítségével, mint az Önszabályozó Reklám Testület és a Gazdasági Versenyhivatal.