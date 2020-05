Embertelen körülmények a makói Continentalnál? Reagált a vádakra a gumigyár

Reagált a szakszervezeti vádakra a makói Continental gumigyár. Pár napja a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség kifogásolta az üzemben tapasztalható körülményeket, illetve a munkaszerződések megszüntetésének körülményeit.

Mint a Pénzcentrum is beszámolt róla: még csütörtökön adott ki felháborodott közleményt a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség, mert az érdekvédők szerint becsapták a dolgozókat a Continental makói üzemében. Mint írták, a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésére személyre szabott indokokkal vették rá a dolgozókat úgy, mintha maguk kezdeményezték volna a munkaviszonyuk megszüntetését. Radics Gábor, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke és a Continental AG Európai Üzemi Tanácsának magyar elnökségi tagja szerint a makói gyár vezetése totális bizonytalanságban tartja az embereket, mert miután már kiadta a szabadságok túlnyomó részét, nem garantálja, hogy nem fogják kirúgni azokat, akik "önként" vállalják a részmunkaidős foglalkoztatást és az ezzel járó kevesebb bért.

Emellett a szakszervezet szerint az üzemben embertelen munkakörülményeket teremtettek a járvány terjedésének megakadályozására hivatkozva. Állították: a makói telephelyen radikálisan és a munkavállalók jogait is sértően oldják meg a védekezést. Egyszerűen lezárták vagy elvitték a közös helyiségekből a hűtőszekrényeket, így az otthonról hozott uzsonnák, ebédek egész nap a már most 30 fokra forrósodott üzemben aszalódnak. Bezárták többek között az öltözőket, a zuhanyzókat is.

A vádakra reagálva a Continental gumigyár közleményt küldött a Pénzcentrumnak, amelyet az alábbiakban közlünk:

Az autóipar jelenlegi piaci helyzetében minden szereplőt érint a kereslet jelentős csökkenése, így a megrendelésállomány visszaesése miatt, a munkaerőkölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók számát csökkentettük kétszáz fővel már korábban a makói gyárunkban.

Makón a helyzet megoldására több megoldási alternatívát is kerestünk, azzal a céllal, hogy minél több munkahelyet megőrizhessünk. Ezek közül a munkaidő csökkentési javaslatot a munkatársaink több, mint 95%- a támogatta. Mindenkit az eredeti munkakörében foglalkoztatunk tovább, melyről minden munkavállalónkkal egyéni munkaszerződés módosítást készítünk.

A makói gyárunkban 2020. május 1- jétől három hónapra 25%- kal rövidített munkarendhez kapcsolódó munkaszerződés módosítások aláírása jelenleg folyamatban van, melyet a munkatársaink több, mint 90%-a már aláírt. A munkáltató nem kezdeményezett azon indokból munkaszerződés felbontást, hogy valaki nem írta volna azt alá. A szerződésmódosítás következtében a határozott időre, három hónapra a jövedelmek 25%- kal csökkennek, továbbá az előirányzott prémiumot is megkapják munkatársaink. Az állami segítségnyújtás igénybevételét az egyes gyáraink adottságai határozzák meg, több hazai telephelyünk benyújtotta pályázatát, de van, ahol sajnos nem tudunk élni ezekkel a lehetőségekkel.

A termelés átmeneti szüneteltetésének ideje alatt további intézkedéseket valósítottunk meg munkatársaink egészségének védelme céljából, mint a munkaállomások egymás közötti távolságának növelésére, védőeszközök és fertőtlenítő szerek biztosítsa, új szünetrend kialakítása, pihenőhelyek átalakítása, munkáltató által biztosított utazási kapacitás növelése. Az egyes gyáraink egyedi működési körülményei alapján egyéni kockázatelemzést folytattunk, melynek eredményeképpen telephelyenként eltérő intézkedéseket valósítottunk meg a munkavállalóink egészségének védelmét és biztonságát maximálisan szem előtt tartva.

