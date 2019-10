Elképesztő videóval toboroz a NAV: már mindent bevetnek

Toborzóvideóval keres új pénzügyőröket a NAV. Most a határszolgálatra lehet pályázni, az oldalon, többek között Tiszabecsre, Röszkére, Záhonyba vagy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre is várják a jövő vám- és pénzügyőri ügyintézőit, de egy észak-budapesti járőrtárs pozíció is szabad még.

Toborzóvideót tett közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új aloldalán. A pátosszal teli kisfilmben pénzügyőröket keresnek azt az érzetet keltve, mintha nem lenne jobb állás, mint NAV-osként a határon szolgálatot teljesíteni.

A videóban felemelő hegedűfutamok nyomatékosítják az üzeneteket, amelyek szerint pénzügyőrként végre lesz kiért felkelni, lesz miért mosolyogni és elindulni a munkába. A NAV pozíciója maga a hazatalálás, ahogy az egyik utolsó üzenet is megfogalmazza:

Megérkeztél. Köztünk a helyed, mert fontos vagy.

A kisfilmben láthatjuk, hogyan edzenek a pénzügyőrök, milyen az, amikor illegális cigarettaszállítmányt találnak, de az adminisztráció szépségeibe is betekintést engednek.

Ha csatlakozol hozzánk, változatos és érdekes munkát végezhetsz, esélyt kapsz a folyamatos fejlődésre, egyenruhás szolgálatot teljesíthetsz. A pénzügyőri hivatás erősíti az önbecsülésedet, és rengeteg sikerélményben lehet részed

- írja a NAV az oldalán.

Most a határszolgálatra lehet pályázni, az oldalon, többek között Tiszabecsre, Röszkére, Záhonyba vagy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre is várják a jövő vám- és pénzügyőri ügyintézőit, de egy észak-budapesti járőrtárs pozíció is szabad még.