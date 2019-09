Elképesztő számok: ezek a magyarok soha nem fognak visszajönni külföldről

A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett friss adatai szerint meghaladta az 1,5 milliót azoknak a külföldi EU-állampolgároknak a száma, akik letelepedett státusért folyamodtak a brit hatóságokhoz. A magyarok közül eddig csaknem 40 ezren kértek tartós letelepedési engedélyt.

A brit kormány döntése alapján azok a külföldi EU-polgárok, akik törvényesen és életvitelszerűen az Egyesült Királyságban laknak, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után is maradhatnak az országban, és érvényben maradnak jelenlegi jogosultságaik is, de letelepedett jogi státusért - vagyis meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért - kell folyamodniuk a brit belügyminisztériumhoz.

A tárca csütörtöki tájékoztatása szerint ezt augusztus végéig csaknem 1,34 millióan tették meg, és a letelepedett státusért folyamodók száma azóta átlépte a 1,5 milliót. Becslések szerint 3,2 millió külföldi EU-állampolgár él az Egyesült Királyságban. Az augusztus 31-i állapotot mutató lista élén a lengyelek állnak 240 300 folyamodvánnyal, őket a román állampolgárok követik 187 600 letelepedési kérvénnyel.

A magyarok közül 39 700-an kértek tartós letelepedési engedélyt a múlt hónap végéig a brit belügyminisztériumtól. A közép- és kelet-európai EU-tagországok állampolgárai közül a szlovénok nyújtották be a legkevesebb kérvényt: augusztus 31-ig 1300 szlovén állampolgár folyamodott letelepedett státusért. A nagy EU-tagországok állampolgárai közül az olaszok 150 800, a spanyolok 86 400, a franciák 52 100, a németek 41 800 folyamodványt nyújtottak be.

A belügyi tárca csütörtöki kimutatása szerint a hatóságok az augusztus végéig feldolgozott 1,15 millió kérelem csaknem mindegyikét kedvezően bírálták el, a folyamodványok alig 0,5 százaléka esetében nem született valamilyen okból jóváhagyó döntés. Az augusztusban benyújtott 199 300 kérvény közül a belügyminisztérium mindössze egyet utasított el.

A tájékoztatás szerint a helyesen kitöltött folyamodványokat a hatóságok rendszerint 1-4 nap alatt feldolgozzák.

Az Egyesült Királyságban élő és a Brexit után is maradni kívánó külföldi EU-állampolgároknak a letelepedett jogi státus megszerzéséhez személyazonosságukat kell igazolniuk és azt, hogy életvitelszerűen tartózkodnak az országban. Emellett be kell jelenteniük, ha korábban elmarasztaló bírósági ítélet született ellenük valamely bűncselekmény miatt.

Augusztus végéig a legtöbb, 1,23 millió kérelem Angliában élő külföldi EU-állampolgároktól érkezett. Skóciában 67 800, Walesben 20 600, Észak-Írországban 19 100 letelepedési folyamodványt nyújtottak be.

Az eddig feldolgozott folyamodványok beterjesztőinek 62 százaléka végleges, 37 százalékuk előzetes letelepedett státust kapott. Ez utóbbit azok a kérelmezők kaphatják, akik a benyújtás idején még nem töltöttek el öt évet életvitelszerűen az Egyesült Királyságban, de ők is megvárhatják az öt év leteltét, és utána megkapják a végleges tartózkodási engedélyt. Az addig eltelő időszakban őket is maradéktalanul megilletik eddig megszerzett jogosultságaik.

Az Egyesült Királyságban élő külföldi EU-állampolgároknak a belügyminisztérium szerint legalább 2020. december 31-éig van idejük tartós letelepedésük engedélyeztetésére. Ez a határidő mindenképpen érvényben marad, akár lesz megállapodás London és az EU között a Brexit feltételeiről, akár nem. Brandon Lewis belügyi államtitkár - a kormányzó brit Konzervatív Párt volt elnöke - a csütörtöki statisztikai ismertetéshez fűzött nyilatkozatában megerősítette azt a sokszor hangoztatott kormányzati álláspontot, hogy London szeretné, ha az Egyesült Királyságban élő külföldi EU-állampolgárok a Brexit után is maradnának.