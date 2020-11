Elfogyott a türelem: sztrájkkészültség a makói gumigyárban

A cégvezetés nyáron egyoldalúan felmondta a kollektív szerződést, s így kontroll nélküli mértékben emelheti a túlmunkát. Önmagában már ez is felér egy hadüzenettel, ám a szakszervezet mostanáig várta, valóra váltja-e a munkakörülmények javítására - is - tett kecsegtető ígéreteit a cégvezetés. Nem tette. A helyi szakszervezet felmérése szerint a gyár dolgozóinak nagy többsége annyira belefáradt a körülményekbe, hogy nyilatkozott: bármikor kész egy komoly figyelemfelkeltő tiltakozó akcióra - olvasható a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség (GSZSZ) közleményében.

Elfogyott az emberek türelme a makói gumigyárban, ahol a szakszervezet és a munkáltató négy hónapja tárgyal, mégsem jutott el a megegyezésnek, a munkabékét némileg garantáló kollektív szerződés újrakötésének még csak a közelébe sem - állítja Radics Gábor. A Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke úgy látja, az ott dolgozó embereknek végképp elegük lett a cégnél tapasztalt áldatlan állapotokból (egyebek között a járvány első hullámában végtelenül lecsökkentett létszám), és az előre kiadott pihenők, szabadságok miatti rengeteg túlmunkából.

És elegük van abból is, hogy a vezetőség semmibe veszi a munkavállalókat, egyebek között azzal, hogy a nyáron egyoldalúan felmondta a kollektív szerződést. Ezt a helyi szakszervezet szerint azért - is - tette a munkáltató, hogy 2021 december 31-éig egyoldalúan kitolhassa a munkaidőkeretet. A célja az volt, hogy így kontroll nélküli mértékben és gyakorisággal ledolgoztassa a járvány miatti tavaszi leállás idején kiesett munkaidőt. Így a cég gyakorlatilag a munkavállalóira terheli a korábbi gazdasági kiesést.

A makói módszer iskolapéldája annak a kedvezőtlen munkáltató gyakorlatnak, amelyre korábban Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke is felhívta a figyelmet, s amely miatt már alkotmánybírósági vizsgálat folyik. Ez ügyben egyébként a Makói Gumiipari Szakszervezet is eljárást kezdeményezett a kormányhivatal munkaügyi szakhatóságánál

-írta Radics Gábor, aki szerint a makói gumigyáriak a végletekig elfáradtak, hiszen a járvány tavaszi hullámában sok munkavállalót elküldtek a cégtől, s most az itt maradt jóval kevesebb munkást dolgoztatják a végletekig. A GSZSZ elnöke határozottan állítja: annak ellenére, hogy a menedzsmentnek kötelező feladata a létszámhoz igazítani a munkamennyiséget, Makón a munkavállalók átirányításával, túlterhelésével próbálják oltani a tüzet, így a cég az ott dolgozók kárára próbál rugalmasan működni.

Ráadásul, az itt maradt lojális munkatársaknak nemcsak szabadságuk nincs már - hiszen az év elején ki kellett venniük szinte mindet -, 2 hónapig jelentősen csökkentették a bérüket és a béren kívül juttatásukat, utólagos tájékoztatással időarányosították a megmaradt szabadságot is, ami tovább csökkentette azt. A munkáltató a kollektív szerződéssel együtt a munkabékét is felrúgta - szögezte le Radics. Ez azért is különösen bosszantja az ott maradt dolgozókat, mert azokat, akik tavasszal nem vállalták az új, nehezített feltételeket, s közös megegyezéssel távoztak a cégtől, az akkor még érvényes kollektív szerződés alapján fizették ki úgy, mintha a munkáltató mondott volna fel nekik. Azok, akik itt maradtak akkor sem fogják már ezt megkapni, ha felmond nekik a munkáltató - szögezte le a szövetség vezetője.

Időhúzásnak tűnik

A szakszervezet hónapok óta követeli a helyzet rendezését, ám a cégvezetés rendkívül lassú és sok időt felemésztő tárgyalássorozattal húzza az időt, nehezítve a megegyezést, így egyebek között a bértárgyalások megkezdését is - olvasható a közleményben. A munkáltató viszont állítja, a korábbinál is jobb szerződést szeretne, ezért készen áll a rendezésre. Ennek azonban teljesen ellentmond az, hogy a cégvezetés eddig mindössze egy, a szakszervezet szerint értékelhetetlenül gyenge javaslatot tett az asztalra, egyébként pedig teljesen abszurd dolgokkal lassítja a folyamatot. Emellett a munkáltató többször kinyilatkozta, nem akar a kollektív szerződésben kötelezettséget vállalni, mert attól tart, hogy ha azt nem tartja be, a makói szakszervezet be fogja perelni.

A makói gumigyár dolgozói nem látják a jövőt, azt sem tudják, emeli-e a bérüket a munkáltató, s ha igen, akkor mennyivel több munkabért remélhetnek jövőre

- szögezi le Radics. A szakszervezet felmérte, hogy az ott dolgozók közül mennyien vennének részt tiltakozó demonstrációkon. A szövetség vezetője leszögezte: a szakszervezetnek nem célja sztrájkolni, de nem veti el ennek a lehetőségét, ha annak jogszerű feltételei fennállnak. Az ezernél több megkérdezett munkatárs túlnyomó többsége írásban kijelentette: kész részt venni tiltakozó megmozduláson.

