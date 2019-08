Elárulták, mi vár a küszködő Bosch magyar dolgozóira

Bár globálisan elbocsátásokra készül a Bosch csoport, magyarországi egységei átképzéssel és átcsoportosítással megúszhatják a járműipar lejtmenetét - írja a Világgazdaság.

Mint arról a Pénzcentrum is beszámolt, a Bosch német anyavállalata a héten jelentette be, hogy az autógyártás várható lassulása miatt leépítésekre készül. A magyarországi leánycég most azt közölte, hogy a piaci átalakulást a munkatársak át- és továbbképzésével segítik, és arra törekednek, hogy munkaerő-átcsoportosítással hosszú távon elkerülhető legyen a létszámcsökkentés Magyarországon.

A gazdasági növekedés globális lassulása a cég legtöbb piaci szegmensét érinti, a visszaesés különösen a gépjárműiparban észlelhető, a mobilitás átalakulása pedig kihívás és egyben lehetőség is a Bosch számára. A cégnél egyúttal elismerték:

egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal előre jelezni, hogy e tényezőknek milyen konkrét hatásuk lesz a magyarországi telephelyekre.

A vállalat ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a Bosch Magyarországon tavaly 1200 munkahelyet teremtett, ezzel csaknem 14 800-ra nőtt az alkalmazottaik száma, továbbá 67 milliárd forintnyi fejlesztés folyik a vállalatcsoportnál, ami a Bosch valamennyi magyarországi telephelyét érinti.