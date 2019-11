El sem hiszed: ettől jobban félnek a magyar melósok, mint a robotoktól

A legmerészebb jóslatok szerint a következő néhány tíz évben a jelenlegi munkahelyeknek akár a fele is megszűnhet. Magyarok százezereit érinti ez jelenleg, és már nem is annyira a távoli jövőben: ma is vannak munkavállalók, akit az automatizáció miatt bocsátottak el. Egy kutatás most azt mutatta ki, hogy ebben az esetben sokkal elfogadóbbak vagyunk a kirúgással, míg azt, ha egy másik munkavállalóval pótolnak minket, kevésbé tudjuk elviselni. Nem hiába, az egó nagy úr.

A digitalizáció és automatizáció egyre több munkahelyet fog megszüntetni, egyes becslések szerint ez akár a jelenlegi munkakörök 70 százalékát is érintheti. Ne gondoljuk azonban, hogy ez a távoli jövő: már most is vannak olyan munkakörök, amit a munkaadók igyekeznek gépekkel kiváltani. Ennek ugyanakkor vannak kedvezőtlen hatásai is: a munkavállalók jelentős része fél attól, hogy elveszíti a munkahelyét.

A Müncheni Műszaki Egyetem és a Rotterdami Erasmus Egyetem együttműködésében készült kutatás azt vizsgálta, hogy a munkavállalók minek örülnének kevésbé: ha a munkakörükben egy másik ember vagy robot helyettesítené őket. A 2000 ember megkérdezésével készített kutatás eredményét a Nature Human Behavior folyóiratban ismertették - írja a Huffpost.

Az eredmény azt mutatta, hogy kevésbé örülnének a munkavállalók annak, ha más emberrel helyettesítenék őket a munkaadók, miközben azt jobban elviselik, ha robotok veszik át a helyüket. Ennek magyarázata kézenfekvő a kutatást végző szakemberek szerint: az emberke kevésbé tudják magukat összehasonlítani a robotokkal, mint más emberekkel, így nem is érzik azt, hogy egy másik ember alkalmasabb volt náluk. Az emberi képességeket ugyanis könnyű összehasonlítani, míg a robotokkal kapcsolatban ez szinte lehetetlen.

Az elbocsátás mindig nehéz, a kutatók azonban felhívják rá a figyelmet, hogy amennyiben automatizációval váltjuk ki a munkahelyet, annak semmiképp nem csak úgy a semmiből kell történnie, a munkavállalókat erre előre fel kell készíteni. Azok ugyanakkor, akik elveszítették az állásukat az automatizáció miatt, egyáltalán nem egy személytelen döntésnek élték meg ezt, egyszerűen nem tudtak elvonatkoztatni attól, hogy a feletteseik döntöttek így, még akkor is, ha gépekkel pótolták őket. Ezek a munkavállalók úgy érezték, hogy a vállalatoknak fontosabb a költségcsökkentés, mint a munkavállalók jóléte.