Ekkora a baj? Nem mindennapi mellékállást vállalt a magyar focilegenda

Futárnak kellett állnia Urbán Flóriánnak, hogy meg tudjon élni. A legendás focista szerint nem szégyen, ha valaki dolgozik.

Megélhetése érdekében az edzősködés mellett mellékállást is vállalt Urbán Flórián. A legendás újpesti futballista a Blikknek árulta el, hogy italfutárként is dolgozik.

Kedves ismerősöm keresett meg, besegítek neki. Meg kell élni valahogy. Nem szégyen, ha az ember dolgozik, és ha volt focistaként nem a labdarúgással foglalkozik. Ez egy lehetőség, remélem, hogy jól működik majd. Még nem voltam kiszállításon, a vállalkozás most indul majd. Az különösebben nem érdekel, hogy felismernek-e vagy sem

- mondta Urbán Flórián, aki a futárkodás mellett trénerként is dolgozik. Nemrég nevezték ki a Pest megyei első osztályban szereplő százhalombattai focicsapat élére.

Nem Urbán az egyetlen híresség, akinek mellékállást kellett vállalnia, például Bebe is futárnak állt. Korábban a Pénzcentrum megírta, hogy a kerepesi Szablya étterem ételfutáraként melózik az énekes. De a Barátok közt korábbi szereplőjének, Volosinovszki Györgynek is bringára kellett szállnia, ő is futárnak állt.

Mennyit keres egy ételfutár?

A Netpincér Go. például országszerte toborzott embereket márciusban, ott 2 550 forint nettót is meg lehet keresni óránként, ami 40 órás munkahetekkel számolva 408 000 forintot jelentene, borravaló nélkül (!) havonta. Igaz, az embernek egyéni vállalkozónak kell lennie, azaz minden kötelező járulékot magának kellene fizetnie.

A fizetés és a járulékok persze változhatnak helyenként, de mindent egybevéve, főleg ha a kapott borravaló is hozzáveszsük, sokaknak jelenthet most segítséget ez a szakma. Legalábbis addig mindenképpen, amíg szép sorjában talpra nem állnak az egyes ágazatok.

Címlapkép: Getty Images