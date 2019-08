Egészen elképesztő: ennyiért gályáznak az eladók Norbi Update üzleteiben

Óriási hiány van bolti eladókból, nem csak a nagy kereskedelmi láncok árulják el, mennyit kínálnak dolgozóinak, hanem Norbi termékeit áruló üzletek üzemeltetői is nyíltan kezelik a fizetéseket, amelyek azonban messze elmaradnak az átlagkeresettől.

Hivatalosan 4 millió 518 ezren dolgoztak a május-júliusi időszakban, a munkanélküliségi ráta pedig 3,4 százalék volt, tehát gyakorlatilag alig van maradt szabad munkaerő az országban a KSH adatai szerint.

Nem csoda tehát, hogy hatalmas a verseny a dolgozókért szinte minden szektorban, így a kiskereskedelemben is. Nem csoda, hogy nemrég a Penny is elkezdte nyíltan kommunikálni a béreket, elárulták, mennyi fizetésre számíthatnak náluk a bolti eladók, és az is kiderült, hogy hat hónap után már ad hűségjutalmat is. az elérhető boltos béreket a Blokkk.com gyűjtötte egy csokorba.

Lépten nyomon eladókat keresnek, még Norbi üzleteibe sem tolongnak a jelentkezők. A Szárnyas Fejvadász állásközvetítő Facebook oldalon a budapesti Westend bevásárlóközpontban lévő Update Low Carb üzletbe keresnek kedves, vásárlóközpontú munkatársat

versenyképes bérezéssel, ami havi nettó 180 ezer forintot jelent.