Ebben a vidéki iskolában 35 tanárból 33 elkapta a koronavírust

Van olyan tiszamenti általános iskola, ahol a 35 fős tanári karból 33-an igazoltan elkapták a koronavírust - írja a Népszava.

- mondta el a lapnak Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke. A szakszervezet levélben fordult a köznevelési államtitkársághoz, azt kérik, hogy az egyre súlyosabb járványhelyzet miatt minél hamarabb hozzanak döntést az iskolák ügyében.

A szakszervezet javaslatokat is tett az államtitkárságnak, ezek közül az egyik, hogy az általános iskolák is térjenek át a digitális oktatásra, a szülők pedig kapjanak 100 százalékos táppénzt, hogy otthon tudjanak maradni a gyerekekkel. A másik pedig, hogy az általános iskola felső tagozatosainak legyen tanterem kívüli munkarend, az alsósoknál viszont hibrid megoldást (online és tantermi) szorgalmaznak.

Szabó Zsuzsa beszélt arról is, hogy a tiszamenti iskolához hasonlóan máshonnan is érkeznek hozzájuk rossz hírek, soka tanár és diák van karanténban, de van olyan intézmény is, ahová a szülő nem engedi a gyermekét. Ráadásul sok iskolában már elhasználták azt az időkeretet, amit a hiányzó pedagógusok eseti helyettesítésére ki lehetett írni.

