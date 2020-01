Durva fizetéssel vinnék külföldre a magyar szakikat: csak a kontárok maradnak?

Manapság nehéz megbízható munkaerőt találni: egy felmérés szerint a válaszadók 60 százalékával fordult már elő, hogy kontármunkát hagytak nála maguk után a szakik. A Pénzcentrumon is bemutattunk már néhány extrém esetet, videókon látható, hogy milyen munkát hagytak maguk után egyes "szakemberek". És hogy hová tűnnek el sorra a megbízható melósok? Sokan például külföldre mennek dologozni: megnéztük, milyen ajánlatokkal próbálják elcsábítani a magyar szakembereket a munkaközvetítők. Nem ritka a nettó 700-800 ezres fizetés.

Szinte kapkodnak az állásközvetítők a magyar szakemberek után: több száz hirdetésbe próbálnak hazai szakikat találni külföldi melókra. Ezekben a hazai átlagkeresetnél jóval magasabb bérrel kecsegtetik a melósokat: viszonyításképpen, a KSH októberi adatai szerint itthon az építőiparban bruttó 291 153 forint volt a havi átlagbér, ami átszámolva kb. 870 eurót jelent. Az alapfizetés mellett külföldön sok helyen bónuszok, szállás- és étkezéstámogatás is jár a kalandvágyóknak.

A szakikat kereső magyar nyelvű hirdetéseket böngészve arra jutottunk, hogy valamennyi nyelvtudás szükséges hozzájuk, de sok helyen a tapasztalat sokkalta fontosabb, mint a meglévő szakképesítés. Alább összeszedtünk pár ajánlatot, amelyekben jóval a hazai átlagbér fölötti fizetést kínálnak az építőipari szakembereknek.

Rögtön két vízvezetékszerelőt is keresnek például Izlandra, Reykjavik térségébe, 6 hónapos szerződéssel: a feladatok közé tartozik az általános vízvezeték-szerelési munkák elvégzése, vízmelegítő, szennyvízelvezető és ivóvíz rendszerek beépítése, valamint a kinti és benti vízvezeték-szerelési munkák elvégzése. A feltételek között szerepel, hogy a jelentkező valamennyire tudjon angolul kommunikálni, legyen jogsija és 5 éves szakmai tapasztalata - na, meg érvényes erkölcsije. Cserébe bejelentett izlandi munkát kínálnak, a fizetés pedig túlórákkal együtt, levonva az adót és a szállás költségeit, hozzávetőleg 2500 euró (836 ezer forint) - tehát az egész féléves kalanddal kb. 5 milliót lehet keresni, amiből jócskán félre is lehet tenni. Emellett a munkaidő alatt ingyenes étkezés is jár.

Szintén nagyjából ennyi pénzért keresnek padlóburkolókat is Németországba: akinek nincs szakképesítése, az segédként is dolgozhat nettó 2000-2200 euróért ( 670 ezer - 736 ezer forintért). Emellett utazásra, szállásra és étkezésre is magas pótlékokat ígérnek, és jár 300 euró (kb. 100 ezer forint) prémium is - erről nem írják, milyen gyakorisággal. A túlórapótlék 25 százalékos, van még szabadságpénz és karácsonyi bónusz is, amikről nem taglalják, hogy mennyi. A melósokat rendesen be is jelentik Németországban, ingyen van a védő- és a munkaruha, biztosítják a szerszámokat is. Valamennyi német nyelvtudás és szakmai tapasztalat szükséges, valamint saját gépkocsi és jogsi.

Heti 40 órában villanyszerelők jelentkezését is várják, szintén Németországba: itt 300 euró (nagyjából 100 ezer forint) belépési prémiumot kínálnak, és 2400-2500 eurós (803 ezer - 836 ezer forintos) nettó munkabért. A túlórákra itt is 20 százalék a pótlék, ugyanúgy van szabadságpénz és karácsonyi bónusz is. Elvárnak releváns szakirányú végzettésget, és tapasztalatot, az SPS tapasztalat is előny, de nem feltétel.

Laminált padló lerakókat keresnek az ausztriai Linzbe, nettó 2050 eurós (686 ezer forintos) fizetésért, de ebből lejon a szállás, ami havonta 350-450 euró (117 ezer - 150 ezer forint). Ellenben csak nyelvtudást és munkatapsztalatot várnak el, szakképesítést nem. Plusz a jogsi és a saját autó is feltétel.

Egyre több a kókler

Napjainkra elég komoly kihívássá vált jó szakembereket találni Magyarországon: egy tavalyi felmérés szerint mintegy 40 ezer szakember hiányzik a magyar építőiparból. Így pedig egyre több olyan szaki vállal munkákat, akinek azért lenne még mit tanulnia... Például a hétvégén pélául a Pénzcentrum is megírta, hogyan gányoltak össze az építőmunkások egy amúgy 40-45 millió forintba kerülő, amúgy zsírúj lakást.

Az ingatlan átadása ráadásul egy évet késett, de még ennyi sem volt elég ahhoz, hogy hibátlanra sikerüljön a szerkezet:

szép egy lakás ez, de olyan hibái vannak, amiket nem lehet hova tenni ennyi pénzért

- foglalta össze egy mondatban a lakást bemutató YouTube videós Unfield a hibákat, melyek többek között a következők voltak:

bejárati ajtó, mozog a kilincs, hiányzik belőle 1-2 csavar

a teljesen új bejárati ajtó alul szorul

kijár a fürdőszobai szekrény lába, össze van firkálva a teljesen új csempe

a zuhanyzó alja nincs rendesen vízzárózva, első tusolásnál ömlött a víz a csap alá

elől hagyott kábelek elvezetés nélkül

lábnyomos, karcolásokkal teli párkány, sérült falrész

a fal és a beépített szekrény közé ragadt, kiszedhetetlen sniccer

Egy másik esetben a fürdőszobafelújítás vált pokollá: még komolyabb építőipari szaktudás nélkül is ledöbbentünk, hogy miképpen lehet ilyen munkát végezni, ráadásul 700 ezer forintért. Csak hogy néhány fatális hibát említsünk:

a csempét nem ragasztották fel jól, de ez a legkisebb baja,



a kád alatt folyik a víz, így ázik az egész fürdőszoba,

a többi vízszerelési munkálattal sincs minden rendben,



a WC-tartály szilóval lett felragasztva a falra.

Nem csoda hát, hogy nem bíznak a magyarok a szakemberekben: egy tavalyi, 2000 fős felmérés szerint a válaszadók 60 százalékával fordult már elő egyszer-kétszer, hogy átejtették. 11 százalékkal sokszor előfordult, hogy megbízhatatlan, hozzá nem értő, mondhatni kontár "mesteremberre" bízta az otthonát.