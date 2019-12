Döbbenetes adatok: közel egymillióan a minimálbért sem keresik meg itthon

A KSH adatai szerint a tavaly több mint 4 milliónyian dolgoztak alkalmazottként: a NAV-nál 4,28 millió munkaviszony után vallottak be jövedelmet. Közülük azonban csak 2,9 millióan írtak be havi átlagban minimum 138 ezer forintos fizetést, vagyis legalább az akkori minimálbért - számolt be a Népszava.

Ez a 136 ezer közfoglalkoztatott és a 187 ezernyi részmunkaidős dolgozó esetében még érthető is volna, hiszen esetükben törvényileg is megengedett a minimálbérnél kisebb fizetés.

Van még ugyanakkor rajtuk kívül további 770 ezer fő, akik szintén kevesebbet keresnek havi átlagban, mint a minimálbér - derül ki a 2018-as adóbevallásokból. Kordás László, a MASZSZ elnöke ezzel kapcsolatban azt mondta a lapnak: valószínűleg arról van szó, hogy sokan még mindig zsebbe kapják a fizetésük egy részét, és részmunkaidőre jelentik be őket, de erről a dolgozók nem tudnak. Márpedig a foglalkoztatotti KSH-létszám a dolgozók önbevallásán alapul.

