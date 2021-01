CSED 2021 kalkulátor: Ennyi CSED jár a CSED kalkulátor 2021 szerint, CSED GYED kalkulátor

CSED klakulátor 2021: a CSED 2021 kalkulátor megmondja, mennyi lesz a CSED összege. A CSED GYED kalkulátor működése a minimálbér 2021 változásait is számításba veszi!

A CSED, másnéven csecsemőgondozási díj az újszülötteket nevelő anyák és más jogosult személyek stabil, biztonságos bevételi forrása, amely támogatja a fiatal párok, szülők megélhetését, a gondmentes gyermekgondozást. A CSED 2021 évében megváltozik: a kormány a CSED összegét a napidíj 70%-ról 100%-ra növeli. Cikkünkben eláruljuk, hogy a CSED 2021 kalkulátor milyen összegeket jósol az idei évre és milyen különbségek vannak a CSED GYED kalkulátor szerint a különféle családtámogatási összegek között. A CSED 2021 évi növekedése mellett idén a minimálbér is megemelkedik, a 2021 CSED kalkulátor ezt a tényt is figyelembe veszi. Idealizált példákban bemutatjuk a CSED kalkulátor számítási útját is.

CSED összefoglaló: mi a CSED és mik a CSED igénylés feltételei?

A CSED, vagyis csecsemőgondozási díj egy havi rendszerességgel folyósított, nem szociális alapú családtámogatás. A CSED a gyermek legfiatalabb korában igényelhető, közvetlenül a szülési szabadság időtartamára jár, 168 napon (24 héten) keresztül. A CSED összegét már a betervezett szülés előtt 4 héttel is igénybe vehetjük, legkésőbb viszont a baba születésekor tudjuk megigényelni.

Mindemellett lehetőségünk van a szülés után 6 hónappal, visszamenőlegesen is kérvényezni a CSED 2021 összegét - amennyiben megfelelünk minden CSED feltételnek. A CSED feltétele, hogy a támogatást igénybe vevő anyának és más CSED-jogosult személynek az elmúlt 2 év során rendelkeznie kell minimum 365 napnyi TB-biztosított jogviszonnyal! Ha a CSED időtartama lejárt, a szülő GYED (gyermekgondozási díj) igénybevételére válik jogosulttá. A CSED feltételeiről itt írtunk bővebben.

CSED kalkulátor: a CSED összegét befolyásoló 2021-es változások

A CSED összege 2021 év első felében még a napi jövedelem 70%-a, ám a kormány idén felemelte a CSED összegét. 2021. július 1-től a CSED összege a napidíj 100%-a lesz a természetes és a nevelőszülő számára is. A CSED összege, mivel egyes esetekben (főleg, ha a TB-jogviszonyt több különböző munkából gyűjtöttük össze) nehezen kiszámítható, éppen ezért a CSED kalkulátor sokszor az aktuális minimálbér adatait veszi alapul. A minimálbér 2021-ben 4%-kal emelkedik, illetve a szociális hozzájárulási adó 2021 évi csökkentése esetén további 1%-os növekedést fog mutatni.

A minimálbér 2021 összege (2021 februártól): bruttó 167.400 Ft/hó.

A minimálbér 2021 összege további 1%-os emelés esetén: bruttó 169.000 Ft/hó.

CSED klakulátor 2021: mennyi a CSED összege?

A CSED összege alapesetben (2021 június végéig) a naptári napi alap, a naptári napi jövedelmünk 70%-a. 2021. július 1-től a naptári napi alap 100%-a lesz.

Ha nem lehet a CSED naptári napi alapját kiszámítani, akkor a szülő részére a minimálbér kétszeresének 1/30-ad része jár.

Ha a szülő álláskeresési ellátásra jogosult, az ellátást a minimálbér alapján számolják ki - az ellátás napi alapja nem haladhatja meg annak az álláskeresési támogatás alapjául szolgáló összegnek az 1/30-ad részét.

Mezőgazdasági őstermelők esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 92 %-a jár.

Egyéni és társas vállalkozók esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér jár.

Betegszabadságra jogosult személy esetében az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított távolléti díj / az illetmény egy hónapra járó összege jár.

Egészségügyi szabadságra jogosult személy esetében az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj jár.

A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személyek esetében - 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén - az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, más esetben a jogviszony alapjául szolgáló, a munkaszerződésben meghatározott díj jár.

CSED 2021 kalkulátor: CSED 2021 adózás

A CSED összege egy bruttó összeg, amely után kedvezményes adó, mindössze 15% személyi jövedelemadó fizetendő. A CSED összege után további TB járulékot már nem kell fizetni. 4 vagy több gyermek esetén a CSED SZJA mentes lesz.

CSED kalkulátor 2021: CSED kedvezmény

Ha a csecsemő már meglévő GYES vagy GYED juttatás ideje alatt, vagy annak a megszűnését követő 1 éven belül születik meg, és az eredeti juttatás összege magasabb, mint az újabb gyermekre megállapított CSED, akkor a CSED klakulátor 2021 szerint a magasabb értékű naptári napok alapján számolják ki a CSED ellátás mértékét - vagyis a CSED nem írja felül alacsonyabb juttatás-jogosultság esetén a meglévő, magasabb támogatást.

CSED kalkulátor 2021 minimálbér

A bruttó minimálbér 2021 összege (2021 februártól): 167.400 Ft/hó

A bruttó minimálbér 2021 70%-a: 117.180 Ft/hó

A bruttó minimálbér 100%-a: 167.400 Ft/hó

További 1%-os minimálbér emelés esetén a bruttó minimálbér 2021 összege: 169.000 Ft/hó.

CSED klakulátor 2021 garantált bérminimum

A bruttó garantált bérminimum 2021 összege: 219.000 Ft/hó

A bruttó garantált bérminimum 2021 70%-a: 153.300 Ft/hó

A bruttó garantált bérminimum 100%-a: 219.000 Ft/hó

További 1%-os garantált bérminimum emelés esetén a bruttó minimálbér 2021 összege: 221.000 Ft/hó

CSED kalkulátor 2021 számítási példa

A CSED klakulátor logikája mentén mi is könnyen kiszámíthatjuk, hogy mekkora lesz a CSED összege, ha gyermekünk születik. Számításunk alapja egy átlagosnak mondható magyar havibér, hogy az arányokat megfelelőképpen áttekinthessük:

Ha bruttó 400.000 Ft-ot keresünk (átszámítva: nettó 266.000 Ft), akkor a CSED klakulátor a bruttó bérünket vizsgálja a munkanapokra vonatkozó lebontásban. A bruttó összeg 70%-át fogjuk megkapni, amelyből lejön további 15% SZJA. Tehát:

400.000 Ft (bruttó bér) X 0,7 (a 70%-a) = 280.000 Ft

280.000 Ft (GYED bruttó) X 0,85 (15% SZJA levonása) = 238.000 Ft

CSED GYED kalkulátor 2021: mennyi az eltérés?

A GYED összegét alapvetően máshogy számoljuk, mint a CSED-et. A GYED (és a nagyszülői GYED) mértéke alapból a korábban szerzett jövedelmünk napi egységre lebontott összegének 70%-a, amely maximum a minimálbér duplájának 70%-a lehet.

A bruttó minimálbér 2021 összege (2021 februártól): 167.400 Ft/hó

A bruttó minimálbér 2021 duplájának 70%-a: 234.360 Ft/hó

Felsőoktatási alapszakos képzésben, felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésen résztvevő szülő esetében a GYED összege a minimálbér 70%-a.

A bruttó minimálbér 2021 70%-a: 117.180 Ft/hó

Mesterképzésen, osztatlan képzésen vagy doktori képzésen résztvevő személy esetében a GYED összege már a garantált bérminimum 70%-a.

A bruttó garantált bérminimum 2021 összege: 219.000 Ft/hó

A bruttó garantált bérminimum 2021 70%-a: 153.300 Ft/hó

A nevelőszülői GYED összege a minimálbér 55%-a, kivéve, ha a nevelőszülői jogviszony mellett más biztosítási jogviszonyban is áll, akkor marad a fent leírt 70%

A bruttó minimálbér 2021 70%-a: 117.180 Ft/hó

A bruttó minimálbér 2020 55%-a: 92.070 Ft/hó

