Csak így érdemes idénymunkát vállalni most külföldön: a németek tesztelik a jelentkezőket

Idénymunkás alkalmassági kérdőívet állított össze egy német agrároldal azoknak, akik gondolkodnak azon, hogy szezonális mezőgazdasági munkavégzéssel keressenek pénzt. Igény van rájuk, hiszen több ezer dolgozót várnak például Németországban is, a legnagyobb szükségben a spárga- és szamócatermesztő gazdaságok vannak. Enyhít a helyzeten, hogy április és május hónapokban 40-40 ezer idénymunkás szigorú feltételekkel beutazhat dolgozni.

Az Agrarheute által közöl kérdéssorból, aki 8 kérdésből legalább 6-ra igennel felel, az bátran jelentkezhet idénymunkásnak. Fejben már fel is készülhet az ezzel járó egyedi körülményekre. A munkaerő-közvetítő kezdeményezéseket rengetegen osztják meg a közösségi média felületein, több internetes oldal foglalkozik idénymunkás kereséssel és jelentkezéssel. Még a szövetségi kormány is beszállt a folyamatba. Talán kevesen számítottak ekkora sikerre. Özönlenek a jelentkezések a diákok, a pincérek, a fodrászok és a nyugdíjasok részéről is.

A német portál információi szerint március 30-ig azon az idénymunkás közvetítő platformon, amelynek az üzemeltetésében ők is részt vesznek, több mint 36 ezren jelentkeztek. Azonban a gazdaságoknak olyan dolgozókra van szükségük, akik kitartóak a teljes betakarítási szezonban, de legrosszabb esetben néhány hétig bírják a gyűrődést. Azért, hogy ne a munkavégzés helyszínén érje meglepetés a jelentkezőket, az Agrarheute.com összeállított egy 8 kérdésből álló kérdéssort, ami segít abban, hogy a jelentkezők felmérjék, alkalmasak-e a feladatra: a fárasztó és monoton munkára, vagy arra, hogy a földeken kánikulában és szakadó esőben is dolgozni kell.

Az idénymunkás toborzást segítő kérdéssor a következő:

Szívesen dolgozik a szabadban?

El tudja fogadni, hogy a keze (és persze a ruhája, cipője) nagyon össze fog koszolódni?

El tudja fogadni, hogy kánikulában és esőben is dolgozni kell?

Fizikailag bírni fogja, hogy órákig kell dolgozni hajlott testtartásban?

Megvan rá a lehetősége, hogy legalább 2 hétig napi 8-10 órát dolgozzon?

El tudja fogadni, hogy mindezért lehet, hogy csak minimálbért kap? (ez egyébként ott 9,35 euró, nagyjából 3400 forint óránként)

Meg tudja oldani erre az időre a gyermekfelügyeletet?

Együtt tud élni a gondolattal, hogy munkaidőben csak toi-toi vécét használ?

Annak, aki a 8-ból legalább 6 kérdésre igennel válaszolt, érdemes megpróbálkoznia a mezőgazdasági idénymunkával - ajánlják a teszt összeállítói.

