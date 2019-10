Budapesten nyitott új központot a gyógyszermulti: 350 melóst keresnek

A több mint 100 országban jelen levő francia gyógyszeripari cégcsoport új, nemzetközi üzleti szolgáltató központot hoz létre Budapesten, jelentette be Magyar Levente Miniszterhelyettes és Soóki-Tóth Balázs a Sanofi magyarországi üzleti központjának vezetője. A 350 új munkahelyet teremtő szervezeti egység a Sanofi európai és észak-amerikai leányvállalatait támogatja majd Budapestről.



Hét nyelven szolgálja ki Európa és Észak-Amerika leányvállalatait a Sanofi Budapesten ma átadott nemzetközi üzleti szolgáltatások központja (Sanofi Business Services Budapest Center). Az új üzleti egység 100 munkavállalóval kezdi meg működését, akik a könyvelés, HR és pénzügy területén fognak dolgozni, ám a tervek szerint a munkavállalói létszám 2022-ig összesen több mint 350-re fog emelkedni. A gyógyszeripari világvállalat már jelenleg is négy telephellyel van jelen Magyarországon, ahol több mint 2000 embert foglalkoztat. Az új munkatársak - akiknek a toborzása már jelenleg is zajlik - elsősorban a munkavállalói és pénzügyi szolgáltatások területén dolgoznak majd.

A Sanofi legújabb beruházása is bizonyítja, hogy Magyarországot, ezen belül is Budapestet szívesen választják befektetéseik helyszínéül a legnagyobb, és leginnovatívabb nemzetközi nagyvállalatok. Ez elismerése a hazai, pezsgő gazdasági környezetnek, a kiválóan képzett magyar munkaerőnek, és magának a fővárosnak is, amely megfelelő infrastruktúrát biztosít az üzleti tevékenységekhez

- hangsúlyozta Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese a Sanofi budapesti nemzetközi üzleti szolgáltatások központja ünnepélyes átadásán. A miniszterhelyettes hozzátette: bízik abban, hogy Budapest a Sanofi vállalatcsoport kiemelt bázisa lesz a jövőben.

A Sanofi számára kiemelten fontos a munkavállalói elégedettség és annak megtartása. Az új szolgáltató központ létrehozása során ezért hangsúlyos szempont volt, hogy egy olyan fiatalos hangulatú, modern, emberközpontú munkakörnyezet valósuljon meg ami elősegíti a mindennapi együttműködést egy sokszínű, nemzetközi csapatban. A központnak helyet adó irodaház is ennek megfelelően lett kiválasztva a XIII. kerület újonnan épülő üzleti negyedében.

Nagy megtiszteltetés és egyben nagy felelősség, hogy a 100 országban jelenlévő Sanofi úgy döntött, Magyarországon hozza létre új nemzetközi üzleti szolgáltatások központját. Ez komoly elismerése a magyar csapat szakmai tudásának és tevékenységének, egészen kivételes, hogy egy nemzetközi nagyvállalat három gyártó- és egy regionális logisztikai központ mellett egy stratégiai jelentőségű, globális szervezeti egységet is egy országon belül működtet

- fogalmazott Soóki-Tóth Balázs, a Sanofi magyarországi üzleti központjának vezetője.

A vállalat tervei között szerepel az új üzleti szolgáltatóközpont tevékenységének kiterjesztése további üzletágakra és régiókra, valódi kompetenciaközpontként működve, ahol a munkakörnyezet, az üzleti és kereskedelmi tevékenység, az üzleti adatkezelés továbbfejlesztésén, valamit a folyamatoptimalizáción dolgoznak majd a szakemberek - ugyancsak globális szinten.

A Sanofi hosszútávon elkötelezett magyarországi befektetései mellett, ahol az újpesti központ 110 éves hagyományai biztosítanak szilárd alapokat a fejlődéshez. Soóki-Tóth Balázs szerint a további fejlesztéseket elősegíti, hogy Magyarországon a gazdaság bővül, a mindenkori kormányok befektetésbarát gazdaságpolitikát folytatnak, a magyar munkaerő pedig kimagaslóan képzett. A budapesti üzleti szolgáltató központ az egyike lesz a cégcsoport két ilyen jellegű létesítményének.