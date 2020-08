Brutális igazság: csak ez a papír védhet meg igazán attól, hogy elveszítsd a munkádat

A diplománál semmi sem védett jobban a koronavírus okozta munkaerőpiaci összeomlásban - írja a 24.hu

A lap azt írja, hogy a járvány utáni munkanélküliségi térkép nem változott sokat a korábbihoz képest. Országosan a másfélszeresére nőtt a munkanélküliség fél év alatt, a legnagyobb arányban pedig ott jelentek meg a munkanélküliek, ahol a legkevesebben vannak arányaiban: Győr-Moson-Sopronban két és félszereződött a számuk, a fővárosban pedig 15 ezren regisztráltak az idén munkanélküliként, ami a számuk megduplázódását jelenti.

Az adatokból kiderült azt is, hogy január óta minden 35. ember lett foglalkoztatottból munkanélküli, a legválságállóbb pedig Budapest volt. Még akkor is, ha a turizmus jelentős része ide koncentrálódik. Fontos megjegyzés, hogy az iskolázottság a meghatározó abban, hogy kiket sújtott leginkább a válság. Főleg ez függ össze azzal, hogy ki milyen pozíciót tölthet be, és úgy tűnik,

a képzetlen, komolyabb szakképzést nem igénylő munkakörökben dolgozók váltak a legvalószínűbben munkanélkülivé.

A 8 osztályt befejezők közülük országosan minden tízedik foglalkoztatott lett munkanélküli, és vannak megyék, ahol még rosszabb a helyzet:

Hevesben minden hatodik,

Borsodban, Hajdú-Biharban és Nógrádban minden hetedik,

Somogyban minden nyolcadik dolgozó elveszítette az állását azok közül, akiknek nincs magasabb végzettségük az általános iskolainál.

A szakmával rendelkezők egy hajszállal védettebbek voltak, mint az érettségizettek. Az előbbiek közül minden 33., az utóbbiaknál minden 32. foglalkoztatott regisztrált álláskeresőként - írja a lap

A diplomások viszont messze jobb helyzetben vannak mindenki másnál. Körülbelül ugyanannyian vannak a diplomás foglalkoztatottak (1,2 millióan), mint a szakmával rendelkezők, mégis három és félszer annyian lettek munkanélküliek az utóbbi csoportból, mint a felsőfokú végzettségűek közül.

A válság idején tehát budapesti diplomás foglalkoztatottnak volt a legjobb lenni: közülük csak minden 159. lett munkanélküli. A két szélsőségre lefordítva:

egy nyolc osztályt végzett Heves megyeit 26-szor valószínűbben rúgtak ki az éve eleje óta, mint egy budapesti diplomást.

Címlapkép: Getty Images