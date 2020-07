Brutál bérnövekedés: ezek a magyarok 135 ezerrel keresnek többet, mint egy hónapja

A KSH legfrissebb, ma reggel közzétett kereseti adatait vizsgáltuk. Ezekből kiderül, hogy Magyarországon 2020. májusában a nettó átlagjövedelem 265 ezer forint volt, de fény derült arra is kik voltak a hónap legnagyobb nyertesei és legnagyobb vesztesei.

2020. májusban a nettó átlagkereset Magyarországon kedvezmények nélkül 265 188 forint volt, ez valamivel kevesebb, mint egy hónappal korábban, akkor ugyanis 266 125 forint volt (2020. április). Ezt leszámítva folyamatos emelkedés tapasztalható, ha összevetjük az előző évek azonos időszakában mért számokkal, akkor a következő kép rajzolódik ki:

Meredek az emelkedés, ám ha a havi adatokat nézzük, akkor már vegyesebb a kép. Ahogy a második grafikonon is látszik, az utóbbi hónapokban csökkenést mutatnak a számok: márciusban 266 257 forint volt az átlagkereset, áprilisban 266 125 forint, májusban pedig 265 188 forint. Ez nyilván nem egy jelentős összeg, de ha megnézzük a 2019-es évet a grafikonon, akkor március és április között egy jelentős emelkedést, április és május között viszont meredek visszaesést látunk.

A február és március közti meredek, minden évben tapasztalható emelkedésben minden bizonnyal közrejátszanak az éves béremelések: sok helyen ez csak az év harmadik havában jelentkezik a fizetésekben.

A nyugati bérszínvonal csak álom?

A magyarországi bérnövekedés folyamata tehát egyértelműen pozitív, jelentős a néhány év alatt bekövetkezett változás. Egy hazánkhoz hasonló, közepesen fejlett gazdaságban a bérek aktív alakítása a hosszú távú fejlődésre is pozitív hatással lehet. A bérek és a termelékenység növekedése között szoros, belső összefüggések vannak, ezért a hosszabb távon a kínálati feltételek javításával együtt a bérek folyamatos emelése is nélkülözhetetlen. Ez természetesen nem a hazai béreknek a gyors, a fejlettebb országok szintjére történő emelését jelenti. Hosszú távon azonban ez lehet a feladat - olvasható A bérmegállapodások hatása a gazdasági növekedésre, az államháztartás egyensúlyára című tanulmányban.

A legnagyobb nyertes, a legnagyobb vesztes

Érdemes azonban nemzetgazdasági ágankét is megvizsgálni a nettó átlagjövedelmek alakulását. Ebből kiderül, hogy 2020. májusában a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás (és itt a hangsúly a lékondícionáláson van) nemzetgazdasági ágakban dolgozóknak volt a legmagasabb az átlagjövedelmük: 535 095 forint, ami 135 238 forinttal magasabb volt, mint egy hónappal korábban. Ez százalékban kifejezve 37,6 százalékot jelent. Ebben nyilván közrejátszanak szezonális hatások is, hiszen nem csak magánemberek, de cégek, irodaházak is készültek a nyárra az éves karbantartással. Ha nem is ilyen nagy mértékű, de egy 50 ezer forintos átlagjövedelem emelkedés az előző évben is tapaszatalható volt ebben a nemzetgazdasági ágban április és május között.

De nem csak nagy nyertese, nagy vesztese is volt a májusnak: a pénzügyi, biztosítási tevékenységben dolgozóknak még ennél is nagyobb mértékben zuhant az átlagjövedelmük: ők 137 057 forinttal kerestek kevesebbet, mint az előző hónapban. Igaz esetükben ez csak 23,3 százalékos csökkenést jelent, hiszen áprilisban még 587 339 forint volt az átlagjövedelmük.



A grafikonok a főbb nemzetgazdasági ágakban mért átlagjövedelmek változását jelenítettük meg 2020. áprilisa és májusa között.

Címlapkép: Getty Images