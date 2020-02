Betelt a pohár a MÁV-nál: ez lesz a bértárgyalás következő lépése

Akár önállóan, a többi szakszervezet nélkül is kollektív munkaügyi vitát kezdeményez az érintett munkáltatóknál a Vasutasok Szakszervezete, amennyiben záros határidőn belül nem tesznek korrekt bérajánlatot. Az elnökség a sztrájk előszobájának számító nyomásgyakorlásra azért adott felhatalmazást az elnöknek, mert a bértárgyalásokon "kialakult helyzet nem szolgálja a tagok érdekeit" - írja közleményében a VSZ.

Megelégelte a Vasutasok Szakszervezete az érdemi bértárgyalások halogatását, az érdekvédők hónapok óta hiába várják a munkáltatók béremelési ajánlatát. Az elnökség ezért úgy döntött: felhatalmazza az elnököt, Meleg Jánost, hogy egyeztessen a többi érdekelt szakszervezettel, s kezdeményezzenek közösen kollektív munkaügyi vitát az érintett munkáltatónál. A VSZ elnöksége azonban még ennél is továbbment: felkérte az elnököt, hogy ezt a nyomásgyakorlást akár önállóan, a többi érdekvédő nélkül is kezdeményezze. Mint ismert, a kollektív munkaügyi vita a sztrájk előszobájának, de mindenképpen az első hatásos nyomásgyakorlásnak számít, amellyel a szakszervezet hivatalosan is jelzi a munkáltatónál, hogy elfogyott a türelem.

Az elnökség erről azt követően döntött, hogy értékelte a MÁV - csoport és a Rail Cargo Hungaria 2020. évre vonatkozó bértárgyalásait, s megállapította, hogy "a tárgyalásokon kialakult helyzet nem szolgálja tagjaink érdekeit". Értsd: nincs ajánlat - mondta Meleg János. Az elnök emlékeztet: a több tételből álló, összesen kétszámjegyűre kalkulált szakszervezeti követelés jó ideje ismert a munkáltatók előtt, hiszen arról a vasútnál működő nagy szakszervezetek írásban közösen tájékoztatták a cégvezetést, amely érdemben még arra sem reagált. Igaz, szóban minden illetékes elismerte, megérdemlik a vasutasok a kétszámjegyű emelést, s a súlyos gondot okozó elvándorlást is csak méltányos bérekkel lehet megakadályozni, a tulajdonos eddig mégsem tett ajánlatot.

A kollektív munkaügyi vita az első jelentős nyomásgyakorlás, amelynek sikertelensége esetén már a sztrájkról, s a munkabeszüntetés idejére biztosított elégséges szolgáltatás részleteiről lehet tárgyalni. Azzal kapcsolatban, hogy a törvény által előírt mérték nem lehet kevesebb 66 százaléknál, Meleg megjegyzi: van néhány olyan törvényes eszköz, amellyel meg lehet bénítani az egész ország vasúti közlekedését. Ezeket azonban az elnök nem részletezte, mert -mint mondta - nem lenne célszerű előre kijátszani a lapokat.

