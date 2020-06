Átlagosan 30 százalékkal nő a szakképzésben dolgozó pedagógusok bére július 1-től - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatón.

Schanda Tamás elmondta: az összesen 35 milliárd forintnyi emelés nem egységes, az egyes oktatók más-más mértékű pluszbérben részesülnek. Kevesebbet, mint eddig azonban senki nem kaphat - rögzítette a parlamenti államtitkár. Egyrészről a tanárok és oktatók iránti megbecsülést kívánják kifejezni, másrészt pedig erősíteni akarják a szakképzés és a versenyszféra közötti kapcsolatot és átjárhatóságot. Ezen a területen ugyanis kiemelten fontos, hogy a gyakorlati, vállalati világból érkező emberek is foglalkozzanak a fiatalokkal.

Amellett, hogy a szakképzésben oktatók most már a munka törvénykönyve szerinti, jelentősen megnövekedett fizetésért gyakorolják hivatásukat, több olyan kedvezményt, lehetőséget is megtarthatnak, amely a korábbi foglalkoztatási-jogi helyzetük alapján megillette őket. Aki például még az előző szisztéma szerint kezdte meg a munkáját, a mostani módosítás után is jogosult lesz a jubileumi jutalmakra. Az eddig megszokott utazási kedvezményekről sem kell lemondaniuk a pedagógusoknak, azok ugyanúgy járnak nekik - sorolta. Hozzátette: aki szeretne, ezentúl is tagja maradhat a pedagógusi karnak, és a pedagógus-igazolványoktól sem kell elbúcsúzni, az ugyanúgy jár a szakképzésben dolgozóknak továbbra is.

A parlamenti államtitkár hangsúlyozta: az átlagosan közel 30 százalékkal magasabb fizetés és a rugalmasabb foglalkoztatási szabályokkal vonzóbbá szeretnék tenni a szakképzésben való oktatást olyan szakemberek számára, akik a saját területükön kiemelkedő tudással bírnak, ismerik a legújabb trendeket, fejlesztéseket az adott szakmában, és az oktatói tevékenységük során azt is át tudják adni a diákoknak, hogy milyen a jó munkaszemlélet egy eredményes vállalkozásnál.

Schanda Tamás felidézte: a szakképzésben tanulók ösztöndíjrendszerét is bővítették, erősítették. Míg 2019-ben 33 502 diák kapott ösztöndíjat, ez a szám 2021-re mintegy 110 500-re emelkedik. Csak ebben az évben közel 10 milliárd forintot fordítanak ezekre az ösztöndíjakra - ismertette. Rámutatott: új elem az akár több százezer forintos egyszeri pályakezdési juttatás is, melyre akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen befejezi a képzést és szakmát szerez.

A parlamenti államtitkár összegzése szerint a szakképzést három módon teszik versenyképesebbé a magyar fiatalok érdekében: korszerűbb, átláthatóbb lesz a struktúrája, az oktatók "történelmi mértékű béremelést kapnak", a tanulók jobb és több ösztöndíjakhoz juthatnak hozzá.

Megjegyezte: az évek során valószínűleg egyre népszerűbb lesz ez a fajta képzési mód, de az idei felvételi-jelentkezési statisztikák azt mutatják, hogy a fiatalok és a szüleik már most látják a megújult rendszer előnyeit. Ebben az évben ugyanis a nyolcadik osztályos tanulók közel kétharmada választotta a szakképzést - mondta Schanda Tamás.

Az intézményvezetők tíz pontból álló szempontrendszert kaptak, és ennek alapján értékelték a pedagógusokat, majd határozták meg a béremelést. A fiatalok különösen jól járnak, volt olyan, aki magas pontszámot ért el az értékelésen, és a korábbi 250 ezer forinttal szemben mostantól 420 ezer forintot kaphat - mondta a helyettes államtitkár, aki megjegyezte: átlagosan 80 ezer forint az emelés összege.

Az idősebb pedagógusok jelentős része már mesterpedagógus, ahol eleve magasabb a kereset, de ha magas pontszámot értek el, akkor 60-80 ezer forintos bérfejlesztésben részesülhetnek, és keresetük elérheti 700-750 ezer forintot.

