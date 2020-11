Átértékelődött a családbarát munkahely fogalma: most már ez a legfontosabb

A járvány miatt azok is kipróbálhatták az otthoni munkavégzést, akiknek korábban nem volt erre lehetőségük, és a részmunkaidő is vonzóbb lett azoknál a munkavállalóknál, akiknek a gyermekeik oktatásáról is otthon kellett vagy kell gondoskodniuk. A Morgan Stanley budapesti irodája számos lehetőséget kínál a családi vagy bármilyen más okból flexibilitásra vágyó kollégáknak. A technológiai központ munkatársai karrierjük során módosíthatják is a munkabeosztásukat, ha megváltozik az élethelyzetük.

A koronavírus a munkáról való gondolkodásunkra is nagy hatással volt. Azok a munkaadók, akik korábban szkeptikusak voltak az otthoni munkavégzés hatékonyságával kapcsolatban, meggyőződhettek róla, hogy a motivált dolgozók távolról is értékes és hatékony munkát tudnak végezni. Ahol pedig már a járvány előtt is ismert volt ez a munkavégzési forma, zökkenőmentesen tudták átállítani működésüket. A gyermeket nevelő munkavállalók terhei az iskolák és az óvodák bezárása és újranyitása miatti teendők kapcsán jelentősen megnőttek, és mindezzel könnyebben birkóztak meg azok a szülők, akik rugalmas foglalkoztatás keretében dolgoztak.

Ilyen a rugalmas munkavégzés egy globális banknál

A flexibilitás a Morgan Stanley mintegy 2000 főt foglalkoztató budapesti irodájában is a mindennapok része. A globális pénzintézet egyik legfontosabb technológiai központja többféle rugalmas munkavégzési formát is kínál. Már a járvány előtt is lehetővé tette, hogy munkanapjaik egy részében, illetve havonta néhány napot a kollégák otthonról dolgozzanak.

A részmunkaidő terén is számos különböző opciót kínál a vállalat, jellemzően heti 20 és 35 órás időtartam közötti munkaviszonyban. Van példa arra is, hogy két részmunkaidős alkalmazott lát el egy munkakört (megosztott munkakör). A napi munkaidő terén is rugalmasak a lehetőségek: a meghatározott törzsidőn túl a munkavállalók szabadon gazdálkodhatnak idejükkel.

Családbaráttá tehet egy munkahelyet a rugalmasság

A munkatársak más-más okokból veszik igénybe ezeket a lehetőségeket. Vannak, akik felsőoktatási tanulmányokat folytatnak a munka mellett, mások egészségi okból döntenek így, és előfordul az is, hogy a munka-magánélet egyensúly javítása a cél. A legjellemzőbb ok azonban a gyermekvállalás.

Azzal, hogy a szülési szabadságot követően részmunkaidőben, otthoni munkavégzéssel térhettem vissza a munkába, lehetővé tette, hogy megtaláljam az egészséges egyensúlyt családi életem, szakmai kiteljesedésem és személyes igényeim között úgy, hogy egyikből se kelljen engedem

- mondta el Cynthia G. Petansky, aki IT projektmenedzserként dolgozik a Morgan Stanley budapesti irodájában. A férfi munkavállalók is egyre gyakrabban élnek a rugalmas lehetőséggel, hogy könnyebben megbirkózzanak a gyermeknevelés feladataival.

Menedzserként és négy gyermek édesapjaként különösen fontosnak tartom azt, hogy befogadó és rugalmas környezetet teremtsek a csapatom számára, ahol mindenki megkapja a megfelelő, egyedi igényeihez illeszkedő támogatást

- tette hozzá Vadász Zoltán, aki egy nagy szofverfejlesztő csapatot vezet a vállalatnál.

Empatikus vezetőkre és felelős beosztottakra van szükség

A Morgan Stanley technológiai központjában arra is lehetőség van, hogy az élethelyzet esetleges változásával a munkavállalók más időbeosztást válasszanak. A cég rotációs programja pedig arra is lehetőséget ad, hogy ha valaki más területen próbálná ki magát, például új technológiát tanulna - a most egyre hangsúlyosabbá váló felhőtechnológia területe lehet ilyen - akkor ehhez is segítséget kapjon. Kifejezetten odafigyelnek arra, hogy a részmunkaidős kollégák szakmai előmenetele is zökkenőmentes legyen.

A rugalmas munkavégzés sikeréhez fontos a bizalom és a felelősség: a vezető megbízik beosztottjában, nem mikromenedzseli, kevesebb személyes találkozás mellett is kellően empatikus - a beosztott pedig saját idejével felelősen gazdálkodva színvonalasan és határidőben elvégzi a rábízott feladatokat. A munkavállalók nagyon pozitívan értékelik a rugalmasságot, és a vezetők is támogatók

- tette hozzá a szakember.

Címlapkép: Getty Images