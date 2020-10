Állásajánlatnak álcázott trükkös átverések terjednek: így szúrd ki a kétes ajánlatokat

Ismét ellepték a piacot azok az állásajánlatok, melyek könnyű pénzt ígérnek minimális befektetett munkáért cserében, otthonról is végezhető, és persze semmiféle végzettség vagy gyakorlat nem feltétel. Érdemes azonban jobban utánajárni ezeknek az ígéreteknek, és észben tartani: ha egy ajánlat túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor nem igaz.

A koronavírus-járvány valamilyen módon mindenkit érint, sokak anyagi biztonsága megrendült, és a kilábalás még eltarthat egy darabig. Az adatokból az látszik, hogy nem lesz olyan gyors, mint azt sokan várták, - mondta a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján Varga Mihály pénzügyminiszter. Ennek oka, hogy a járvány második hulláma a gazdaságban is elindított egy második hullámot. Gazdaságileg instabilabb időszakban, mint amilyen ez a jelenlegi válság is, sokak megélhetése kerül veszélybe, és hajlamosak nyitni az alternatív, ám sokkal bizonytalanabb megoldások, keresetkiegészítések irányába. Ugyanakkor mielőtt belevágunk egy új, kecsegtető ajánlatba, nem árt alaposan tájékozódni, és megkeresni a rejtett összefüggéseket. Mert vannak.

Ahogy arról a járvány első hullámakor beszámoltunk, rengetegen kihasználják a bajba jutott embereknek a helyzetét, és olyan "csábító" munkákat ajánlanak nekik, mellyel valójában nem sok esélyük van pénzt keresni.

Ilyen időkben látványosan megszaporodnak az otthonról végezhető munkákat ajánló hirdetések a közösségi oldalakon, melyeket százával kommentelnek a kétségbeesett emberek. (Korábban főleg megváltozott munkaképességűek és kisgyermekükkel otthon lévő anyák keresték ezt a lehetőséget, de a helyzet mostanra megváltozott.) A beszervezés után pedig jönnek a direkt megkeresések, hiszen ezeknek a munkáknak jelentős része abból áll, hogy újabb gyanútlan tagokat kell toborozni.

Ha tehát egy közeli ismerősöd, rokonod felhív, hogy szeretne veled találkozni, és mesélni egy jó lehetőségről, amit kár lenne kihagynod, egyből kezdhetsz gyanakodni. Ez bizony MLM

A gyakran tapasztalt erőszakos nyomulás egyik oka az lehet, hogy az ilyen multilevel marketing (MLM) cégeknél általában előre meg kell venni bizonyos mennyiségű árukészletet, és ezt az embernek a saját kapcsolati hálóján belül kell értékesítenie.

A multi-level marketing (MLM) vagy network marketing egy értékesítési vállalkozás-forma. A vásárlás-ösztönző marketingformák egy világszerte elterjedt változata, többszintű értékesítésnek vagy hálózati kereskedelemnek is nevezik.

A népszerű módszerek közt szerepel a prezentáció tartása a potenciális vásárlók, ügyfelek részére, partik, ahol a résztvevőket arra ösztönzik, hogy vásároljanak termékeket és csatlakozzanak a vállalathoz. Ismerős?

Becslések szerint akit így szerveznek be valamilyen céghez, az nagy valószínűséggel elbukja a pénzét, az emberek 73-99 százaléka sosem látja viszont a befektetett összeget.

Hiába születik rengeteg írás, sőt, könyv is a károsultak kálváriájáról, még mindig rengeteg embert be tudnak szervezni. Ennek egyik fő oka, hogy sok esetben letagadják, miről is van szó pontosan. Fontos, hogy mielőtt vakon megbíznánk egy ismerősben, és pénzt adnánk neki, terméket vásárolnánk tőle, tájékozódjunk!



Biztos jelek, hogy MLM rendszerű tevékenységgel van dolgod



1. A meghívás, a tuti tipp, olyasvalakitől jön, akit ismersz, vagy legalább egy közös ismerősötök van, hiszen az MLM stratégiája éppen az, hogy a tanácsadók közvetlenül az általuk ismert embereknek értékesítsenek, nem pedig egy hagyományos boltban webhelyen keresztül.



2. Ha összekötöd a vonalakat, egy piramis alakja rajzolódik ki. Jellemzően csak az eladási lánc tetején állók, akik "még időben beléptek" keresnek komoly pénzeket ezzel a modellel.



3.Nincsenek nagy elvárások, azaz semmiféle képesítést, előzetes tudást, tapasztalatot nem igényel a munka - ez legyen mindig gyanús!



4.Az ilyen jellegű értékesítések nyomában mindig ott a kétségbeesés, azaz szinte már erőszakosan próbálják rádtukmálni a szuper termékeket. Ez azért van, mert feltehetően ők már több tíz, vagy akár százezreket is elköltöttek már, és egyetlen esélyük, hogy nyereséget termeljenek, hogy téged is behálóznak.

Érdeklődj!

Feltétlenül tudjuk meg a cég nevét, még akkor is, ha ezt a végtelenségig próbálják titkolni előttünk!

Nem árt azt is kideríteni, hol van bejegyezve a cég: ha valamelyik egzotikus országban, kezdjünk el gyanakodni.

A MNB adatbázisában azt is kideríthetjük, van-e szolgáltatói engedélye illetve pénzügyi engedélye.

A Pénzügyi Navigátor oldal is figyelmeztet, hogy a különféle megtakarítási lehetőségek és a befektetések közötti határok nem élesek, ugyanakkor az egyes termékek közötti különbségek - ezáltal az elért nyereség vagy veszteség mértéke - jelentősek lehetnek.

Nem sokon múlott az újabb hazai brókerbotrány

Hatalmas összeget, alsó hangon is egymilliárd forintot csalt ki jelentős részben magyar befektetőkből egy magánszemély, U. Attila egy éveken át folyó séma segítségével. Az ügy kapcsán megszólalt a Pénzcentrumnak Barnóczki Péter, a jegybank tőkepiaci és fogyasztóvédelmi jogérvényesítési igazgatója, és a következő megállapításokat tette:

Nincs olyan kockázatmentes és legális befektetés, amivel garantáltan évente meg lehet duplázni a megtakarított pénzünket. Az MNB piacfelügyeleti tapasztalatai alapján az ilyen jellegű befektetési lehetőségeknél a "kockázatmentes, legális, magas hozam" feltételekből egyszerre mindig maximum kettő lehet igaz. Befektetés előtt az MNB honlapjának "feketelistáján" ellenőrizhető, hogy nem jogosulatlan szolgáltatóról van-e szó. Ugyanitt elérhető a legális piaci szereplők adatbázisa is. Az MNB ügyfélszolgálatán és a megyeszékhelyeken működő Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodáknál is előzetesen azonosítani lehet (telefonon, e-mailben stb.) e szolgáltatókat. A túl jól hangzó befektetési lehetőségekkel kapcsolatban legyünk mindig óvatosak! Ha felmerül bennünk a gyanú, hogy jogosulatlan szolgáltatóval állunk szemben, azt haladéktalanul jelezzük az MNB-nek!

