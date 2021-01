Áll a bál a 2021-es bérfejelsztéseknél: rengeteg helyen még várni kell a plusz pénzre

A kiskereskedelmi láncok felénél már eldöntötték, mennyivel emelkednek idén a dolgozói bérek - vagyis a felüknél még nem, azaz a tavalyi bérükért dolgoznak idén az alkalmazottak - írja a Népszava.

Ahogy arról korábban már a Pénzcentrumon beszámoltunk, a Sparnal, az Auchannál már megszületett az idei évi bérfejlesztés. Az Auchannál azonban úgy tudni, hogy a szakszervezet nem is írta alá a bérmegállapodás, csalódottak némiképp.

A lap szerint a Praktikernél sávos bérfejlesztésről döntöttek, a dolgozók elmondása szerint 6 százaléknál kisebb emelést senki nem kapott, a többség 8 százalékkal többet vihet haza az idén. A Metronál a napokban egyeztek meg, itt is a minimálbéremelésnél erőteljesebben nőnek a bérek, ráadásul 14. havi fizetést is kapnak a dolgozók. A lap úgy tudja, az OBI-nál még zajlanak a tárgyalások, a Penny-nél és a Tesconál pedig csak most kezdődnek el.

