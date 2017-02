Alapvető szolgáltatást darál be a munkaerőhiány Észak-Pesten

Kötegekben érkeztek meg a levelek, háromheti adag egyszerre. Ennek az az oka, hogy nem volt postás, aki kivigye a küldeményeket a IV. kerületi Káposztásmegyerre. A helyiek panaszt tettek a postán, az állami cég egyelőre helyettesítéssel oldja meg a munkaerőhiányt. A Pénzcentrum utánajárt, pontosan mi történt, és megkerestük a Magyar Posta Zrt.-t is.

Az egyik IV. kerületi lakónak január közepén tűnt fel, hogy három hete egyáltalán nem érkezett postája. Körbekérdezte a szomszédokat, ők tapasztaltak-e hasonlót? Mint kiderült, nem egyedi a problémája. Ezt követően egy káposztásmegyeri Facebook-csoportban is feltette a kérdést, amire néhány óra alatt több mint 150 komment érkezett, így már világos lett a helyzet: egész Káposztásmegyeren hasonló a helyzet.

Bementem a IV. kerületi főpostára, ahol azt mondták, nem tudnak a problémáról, pedig úgy tudom, nem csak én jeleztem feléjük. A következő szombaton két helyettes postást mindenkinek kihordta a háromheti levéladagját, az ajánlott küldeményekkel és csomagokkal viszont nem tudtak már foglalkozni, azokat a következő két hétben kaptuk meg"

- mondta a Pénzcentrumnak Horai Szabolcs, káposztásmegyeri lakos. Hozzátette, február 14-én kapott olyan csomagot, amit október 26-án adtak fel a postán. Hasonló esetet a Facebook csoportban is többen jeleztek: februárban érkeztek meg a novemberben feladott küldemények.

Az ott élők elmondása szerint továbbra is helyettesítéssel oldja meg a posta a kézbesítést, és nem ritkán késő este érkezik a postás, mert csak túlórákkal és hétvégi munkával tudja áthidalni az állami cég a munkaerőhiányt. Olyan esetről is hallottunk, hogy nyugdíjból hívtak vissza postást, hogy segítsen be. Egy helyi lakos megkereste a problémával a körzet parlamenti képviselőjét, Horváth Imrét is.

A postai szolgáltatással kapcsolatos jelenségeket ismerem, az újpesti posta vezetője is elismerte, hogy ezek a hiányosságok fennállnak, létszámhiánnyal küzdenek, már a nyugdíjas dolgozókat is behívták; elmondta, hogy sajnos csak akkor szűnnek meg ezek a problémák, ha a hiányzó létszám feltöltésre kerül"

- olvasható egy blogbejegyzésben a képviselő válasza.

Megkerestük a Magyar Posta Zrt.-t is, a következő tájékoztatást kaptuk:

"Hazánkban a logisztikai iparágra, így a Magyar Postára is általánosságban jellemző, hogy elsősorban a központi régióban és Nyugat-Magyarországon munkaerőhiánnyal küzd, főként a kézbesítési és logisztikai területeken. Folyamatosan keressük az új kollégákat az újpesti kézbesítési területekre is, az üres létszámhelyek feltöltéséig pedig munkaerő-átcsoportosítással látjuk el a szolgáltatásokat. A jelzett problémákra a jövőben is kiemelten figyelünk. Zömében alap- és középfokú végzettségű munkavállalókat keresünk, illetve az irányítási területen meghirdetett munkakörökhöz felsőfokú végzettséggel rendelkező kollégákat keresünk."

Azokra a kérdéseinkre, hogy hány ember hiányzik a Posta állományából, illetve a meghirdetett pozíciókban milyen fizetéseket lehet elérni, nem kaptunk válaszokat. A fizetések.hu információ szerint viszont a postai kézbesítők havi bruttó átlagbére 136 332 forint.

A postások létszámhiányáról már többször cikkezett a magyar sajtó. Legutóbbi sajtóértesülések szerint hiányszakma lett a postás: a nyugdíjba vonulás és a fluktuáció miatt az ország egyes részein nincs elég munkaerő, jelenleg 200 állást hirdet az állami cég.