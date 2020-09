Aki akar, el tud helyezkedni 2020 őszén is: több ezer nyitott pozíció érhető el ma is

A nyári szabadságolások után az ősz hagyományosan aktív időszak a munkaerőpiacon: a szeptember általában az egyik legerősebb hónap toborzási szempontból. Mivel azonban az idei év egyáltalán nem mondható hagyományosnak, így az álláskeresés is nagyobb kihívásnak tűnhet. Milyen esélyei lehetnek egy álláskeresőnek 2020 őszén? Hol keresnek leginkább munkavállalókat, és milyen pozíciókra jelentkeznek a legtöbben? Így látják a helyzetet a szakértők.

A koronavírus-járvány miatti tavaszi korlátozások vállalatok sorát kényszerítették leépítésekre vagy bezárásra, így sokaknak az lehet az érzése, hogy 2020-ban egyszerűen nem lehet munkát találni. Azonban elég egy pillantást vetni a Profession.hu-ra, hogy lássuk, ez nem így van: most is van sok lehetőség - jelenleg 10392 állásajánlatra lehet jelentkezni az oldalon.

Mi most a helyzet?

Az viszont tény, hogy ahogyan a magyar gazdaság számos területén, úgy az álláshirdetési piacon is jelentős volt a visszaesés a járvány miatt. "Amíg korábban egyes szakmák esetében túlkereslet volt a jellemző, most a kínálat került túlsúlyba. Tavasszal az álláshirdetések száma drasztikus csökkenést mutatott a tavalyi év azonos időszakához képest. Ez a tendencia szerencsére gyorsan változott, és a cégek újra működésbe léptek a toborzás területén is. Május óta a csökkenés mértéke jelentősen mérséklődött, nyár végére pedig a tavalyi év azonos időszakához képest már csak 30 százalék körül alakult. Az álláspiac helyzete tehát folyamatosan stabilizálódik, de a hirdetések száma még mindig nem érte még el a tavalyi év azonos időszakának szintjét" - magyarázza Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési vezetője.



Legkeresettebb szakmák, leginkább vágyott állások

Mely szakmák a legkeresettebbek 2020 őszén? És mely pozíciók esetén van a legnagyobb túljelentkezés? A Profession.hu adatbázisában az elmúlt egy hónap meghirdetett állásait, illetve leadott jelentkezéseit áttekintve az látszik, hogy az álláspiacon jelenleg a legkönnyebb dolga a projektmenedzsereknek van, a legtöbb konkurens pályázóra az adminisztrációs állásokra jelentkezők számíthatnak.

A nyár végén-ősz elején új munkatársakat toborzó vállalatok a legtöbb álláshirdetést projektmenedzseri pozíciókra adták fel, ezt a bolti eladói, majd az értékesítési munkatárs hirdetések követik. A negyedik legkelendőbb szakma a fejlesztőké, majd a betanított munkák, az anyamozgatói és rakodói állások, a könyvelői, az adminisztrációs, a szállodaipari hirdetések következnek. De augusztus végén és szeptember elején a villamosmérnökök, a gépészmérnökök és a szakácsok számára is sok új állást hirdettek meg a hazai cégek.

A legtöbb álláskereső az elmúlt hónapban az adminisztrátori állásokra jelentkezett, ezt követték a bolti eladói, a szakmai asszisztensi, és az értékesítési munkák. De a területi képviselői, a betanított munkák, a pénzügyi asszisztensi állások, az anyagmozgatói és rakodói munkák is népszerűek voltak a jelentkezők körében. Végezetül pedig a meghirdetett telefonos ügyfélszolgálati, a kereskedelmi munkatársi állások, a sofőr és futár munkák, illetve a projektmenedzseri pozíciók is vonzották a jelentkezőket.

Tekintsünk munkaként az álláskeresésre!

Sokan csak a kezdeti tájékozódáskor döbbennek rá, hogy az álláskeresés mennyire összetett folyamat, és hogy a megfelelő hirdetések megtalálása és a jelentkezés rájuk csupán részfeladatok egy új állás betöltéséhez vezető úton. Első lépésként tehát azt kell tudatosítanunk magunkban, hogy érdemes munkaként tekinteni az álláskeresésre, és éppúgy mindent beleadni ebbe a feladatba, mint ahogyan új munkahelyünkön új munkafolyamatainkkal kapcsolatban tesszük majd.

Arról, hogy pontosan hogyan keresnek a cégek munkavállalót, és mit tehetünk annak érdekében, hogy a fent említett kínálati piacon éppen minket válasszanak, érdemes végigolvasni az Álláskeresési térkép tudnivalóit. "Az Álláskeresési térkép úgy segít összekapcsolni a megnövekedett keresletet a kínálattal, hogy közben lépésről-lépésre vezeti át a munkakeresőket a sikeres elhelyezkedéshez vezető állomásokon" - teszi hozzá Tüzes Imre.

Hiszen érdemes tájékozódni a munkanélküliség idején járó pénzbeli juttatásokról, majd letisztult, jó minőségű, HR-esek figyelmét felkeltő szakmai önéletrajzot kell összeállítani, informatív, személyiséget tükröző motivációs levelet kell írni, állásajánlat figyelőket beállítani, fel kell iratkozni hírlevelekre, regisztrálni kell álláskeresői adatbázisba. A jelentkezést követően fel kell készülni az interjúkra, informálódni kell, hogy mekkora bért lehet kérni az adott pozícióban - megannyi feladat, amire időt és energiát kell szánni ahhoz, hogy célt érhessünk.

