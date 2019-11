Aggasztó jelentés: ma már hónapokba telik feltölteni egy megüresedett álláshelyet

Vajon mennyi idő alatt lehet betölteni egy megüresedő állást ma Magyarországon? A legfrissebb adatok szerint a tapasztalt szakértők, vezetők esetében a kiválasztási folyamat akár hosszú hónapokig is eltarthat. Ráadásul, a cégek többségének véleménye szerint ez az idő a jövőben még tovább fog növekedni.

Több mint kétszáz munkaadót kérdezett meg Magyarország vezető állásportálja, a Profession.hu arról, mennyi ideig tart náluk egy-egy munkatárs kiválasztása az álláshirdetés feladásától a munkaszerződésének aláírásáig. A körültekintő választás fontos "hiszen a személyi állomány alkotja egy cég gerincét. Ha nem a megfelelő tehetségek ülnek a megfelelő székekben, az a cég profitabilitására, eredményeire hatni fog" - hívta fel a figyelmet Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési vezetője.

A tapasztalatok szerint pályakezdők esetében akár három hét is elég lehet az álláshirdetés feladásától a munkaszerződés aláírásáig. A szakértők, vezetők kiválasztása azonban már egy jóval hosszabb folyamat, akár másfél-két hónapot is igénybe vehet. De hasonló a helyzet a szakmunkás kollégák esetében is: megtalálásuk átlagosan közel egy hónapig tart.

Öt éve még a munkaadók álltak az érdeklődés középpontjában, most azonban a jelöltekről szól minden. Ennek oka, hogy felborult a kereslet-kínálat egyensúlya: az elérhető jelöltek száma limitált, miközben a cégek felvevőképessége egyre növekszik. A verseny megindult a jelöltekért

- magyarázza Tüzes Imre. A megkérdezett vállalatok ráadásul úgy vélik, egyhamar nem is lesz jobb a helyzet: a válaszadók 54 százaléka gondolja úgy, hogy az átfutási idő, azaz a kolléga megtalálásának ideje egyáltalán nem fog csökkenni a jövőben, sem a pályakezdő, sem a vezetői, sem a kékgalléros munkakörök esetében.

Mi jelenthet megoldást ebben a helyzetben?

"Minden munkaerő-toborzással és kiválasztással foglalkozó szakembernek nagyon jól kell ismernie az online marketing eszközöket ahhoz, hogy munkája hatékony legyen. A ma - és a jövő - toborzói polihisztorok: online marketingesek, értékesítők, toborzók és szövegírók egy személyben" - vonta le a következtetést a szakértő.