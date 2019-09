Aggasztó hírek: jóval több, mint 800 ember állása is múlhat az Electrolux-leépítésen

Nőhet az Electrolux elbocsátottainak száma, a leépítés ugyanis közvetve a beszállítókat is érintheti - derült ki az ATV riportjából.

Mint ismeretes, a héten az Electrolux egy 800 főt érintő elbocsájtást jelentett be. Ennek részleteiről a Pénzcentrumon, itt olvashatsz! Most azonban az ATV riportjából az is kiderült, hogy a 800 főn túl még jóval több magyar dolgozó is érintett lehet a leépítési hullám miatt. Közvetve ugyanis az egyes termékek gyártásának megszűnésével a beszállítókra és a karbantartási munkálatokat végzőkre is kemény időszak jöhet, ami itt is elbocsátásokba torkollhat - mondta el a leépítések kapcsán az ATV-nek László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke.

Az alelnök arról is beszélt, hogy az Electroluxnál várhatóan a legtöbb embert 2020. második felében küldik majd el. Továbbá kiemelte azt is, hogy ehhez hasonló eset a feldolgozó iparban máshol is könnyen megtörténhet Magyarországon, ami az alelnök szerint a közeljövőben "rengeteg munkahelybe fog kerülni".