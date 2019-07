600 ezeres fizetést ígérnek, de csak a töredékét fizetik a Balatonnál

Ha nyár, akkor Balaton. Ezt persze nem csak a nyaralni kívánók, hanem a munkavállalók és a munkáltatók is így gondolják. Számtalan álláshirdetés található az interneten vagy akár megyei lapokban is, melyek álomfizetést ígérnek, sok esetben még tapasztalat és képesítés sem feltétel. De akkor mi a hiba? Miért nincs elegendő dolgozni akaró a magyar tengernél?



Akár négyszázezer forintot is meg lehet keresni a Balatonon - olvasható sok helyen. Az álláshirdetések kimagasló fizetést, szállást és étkezést ígérnek, még sincs elegendő munkavállaló, szakember pedig még kevesebb. A vállalkozók sok esetben maguk is "tálcát" fognak, hogy pótolják a hiányt - írja a HelloVidék.

Az egyik legnagyobb közösségi oldalon zárt csoportot is létrehoztak, hogy a tagok megoszthassák tapasztalataikat egymással, mind az alkalmazotti mind a vállalkozói oldalról. A csoport megálmodója Molt Milán régóta segíti az álláskeresőket és a vállalkozókat egyaránt. Egy siófoki álláskereső-kínáló csoportot is üzemeltetnek, az itt kapott visszajelzések inspirálták, hogy teret adjon a közösségnek, ahol minden problémát megbeszélhetnek az érintettek.

Az volt a célom, hogy azok, akik szeretnének jönni a Balatonra dolgozni, azok tisztán lássák azt, hogy mi zajlik itt. Természetesen senkinek a hírnevét nem szerettem volna károsítani

- fogalmazott a HelloVidék megkeresésére Milán. És, hogy mi is folyik a Balatonon? A csoport adminjának elmondása szerint:

nem fizetik ki az embereket, nem annyit fizetnek, amennyit ígérnek, ez visszatérő probléma évek óta. Hatalmas nagy összegeket ígérnek, de ez sok esetben nem úgy alakul, ahogy megbeszélték. Emellett egy másik probléma még az is, hogy a munkavállalók legtöbbször napi lejelentésben vannak, így általában nem kötnek velük szerződést, ezért fordulhat elő, hogy a végén az alkalmazottak csak egy töredékét kapják az ígért bérnek. Előfordult már olyan is, hogy a jelenléti ívet előre kitöltették az alkalmazottakkal és a fizetést igazoló dokumentumot is aláíratták velük.

A bérek alakulása sok mindentől függ: képzettség, tapasztalat, az adott helyen ledolgozott szezonok száma. Az álom, négyszázezer forintos fizetést a legtöbb helyen nem tudják kitermelni, ezt csak a régi, nagy hírnévvel rendelkező szállodák, éttermek, szórakozóhelyek engedhetik meg maguknak. Egy több éve visszajáró, pultosként a déli parton dolgozó munkavállaló, Gergő, elmondása szerint az ő munkahelyén nagyon is megbecsülik a visszajáró alkalmazottakat. Szállás, étkezés és a magas fizetés is biztosított. "Egy felszolgáló heti hat munkanappal, napi 12-14 óra munkával akár hatszázezer forintot is megkereshet."

Ő, mint pultos 585 ezer forintot kap, jatt nélkül.

A jattot a tapasztalatok szerint az alkalmazottak nagyon ritkán kapják meg, ez igaz mind a déli, mind az északi partra. Ezek kiemelkedő példák, az ilyen fizetéshez és "juttatásokhoz" sok év tapasztalat, végzettség, teherbírás és megbízhatóság szükséges.

