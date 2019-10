6 trükk, amivel simán beilleszkedhetsz egy új munkahelyen: minden ezen múlik

Az erősen munkaerőhiányos magyar gazdaságban jócskán megéri a munkahelyváltás. Egyfelől elég könnyű elhelyezkedni, másfelől jóval több pénzt lehet keresni egy új helyen, mint amennyi fizetésemelést kicsikarni a régin. Éppen ezért összeszedtünk most 6 trükköt, amivel az ember igencsak bevágódhat az új munkahelyén. Érdemes megfogadni mindet!

Aki keres, talál, tartja a mondás. Kiváltképp igaz ez manapság, az erősen munkaerőhiányos magyar gazdaságban ugyanis jószerivel bárkinek csurranhat-cseppenhet egy jó kis zsíros állás. Nem is csoda, hogy a fiatal munkavállalók ahelyett, hogy lojalitásukkal anyagi elismerést vívnának ki jelenlegi cégüknél, törekedve egy esetleges előléptetés megszerzésére, inkább továbbállnak, amint lehet. Ez persze anyagilag is kifizetődik nekik, az utóbbi évek tanulságai ugyanis azok, hogy egy fiatal pályaelhagyó 15-20 százalékkal is többet kereshet egy új helyen.

Ez pedig nem kevés pénz, sőt! Egy új állásba belerázódni azonban koránt sem egyszerű feladat, megtartani pedig adott esetben még nehezebb. Az embernek jól kell teljesítenie, persze úgy, hogy közben egy teljesen új terepen mozog, ráadásul nem is ismer senkit. Éppen ezért létfontosságú lehet, hogy a most következő 6 tanács mindegyikét megfogadja, és e szerint próbáljon cselekedni. Ezekkel a türkökkel ugyanis abszolút pozitív irányba befolyásolhatja megítélését, aminek egyenes következménye, hogy a próbaidő lejártakor nem kell körmöt rágva várni, hogy maradhat-e az illető vagy sem.

Még nem tudsz semmit, de ez rendben van

Ha valaki új munkahelyre megy, akkor általában rengeteg újdonsággal találja szembe magát. Hirtelen kell nagyon sok mindent elsajátítania, nincs idő sokat teketórizáni, ráadásul az emberben már ilyenkor is benne van a bizonyítási vágy. Akkor szem szabad csüggedni, hogy az első napok, hetek igazán kimerítőek, hiszen ez már csak ilyen, bele kell jönni. A legfontosabb azonban az, hogy ne temessen magunk alá az az érzés, hogy semmit sem tudunk, mert ez az elején teljesen normális. Az első időkben fontos, hogy figyelmesek legyünk, gyorsan tanuljunk és adaptálódjunk, de természetesen ezt el kell kezdeni valahol.

Olvass a munkahelyi sorok között

Bár a munka és az elvárások terepe először misztikusnak tűnhet egy új munkahelyen, azt már hamar le lehet vágni, hogy milyen a munkahelyi környezet. Mennyire beszélgetnek egymással az ember, mennyire kedves, milyenek a munkaállomások, a főnök-beosztott viszony. Egyszóval rengeteg dolgot meg lehet figyelni már abban az időben is, amikor a munka még nem megy annyira zökkenőmentesen.

Ez a megfigyelés pedig nagyon fontos, hiszen a munkahelyi légkör alapjaiban határozza meg a munkavállalók jólétét. Jó tehát, hogyha minél hamarabb kiderül, hogy szimpatikus-e csapat vagy sem. Hogy az emberek többsége inkább enervált és utálja, amit csinál vagy inkább vidám, felszabadultak. Nem szabad tehát csak a saját kötelességeinkbe temetkezni az új helyen, nagy hangsúlyt kell fektetni a szociális munkára is. Derüljön ki minél előbb, tetszik-e az új csapat vagy inkább nem.

Kezdeményezz

Természetesen, ha egy új helyen kezdesz, elvárható hogy a közvetlen felettesed vagy egy kollégád megmutassa a dolgokat, eligazítson a teendők között, bevonjon téged a körforgásba. Igen ám, de ezt nem szabad csak úgymond "elszenvedni", hanem aktívan részt kell benne venni. Ez a kedvezményező aktivitás jó hatással lehet a munkahelyi beilleszkedésre, és ennek segítségével gyorsabban is tanulsz. Nem szabad persze túlpörögni sem, egyszerűen egészséges keretek között, de folyamatosan használni is kell az újonnan elsajátított tudást.

Sőt, nyílván adott kereteken belül, de saját magad tovább is mehetsz egy-egy feladat során, amiben ha elakadsz kérhetsz újra segítséget. Ilyenkor meglepve fogod tapasztalni, hogy a felettesed/kollégád mennyire örülni fog annak, hogy 2-3 szájbarágós részt átugorhat, mivel azt te magadnak is ki tudtad logikázni. Fontos, hogy ezt a pontot mindenki nagyon komolyan vegye, hiszen egy cégnél bármennyire is pozitívak az ott dolgozók, maximalizálva van az az egységnyi idő, amit egy problémás újonccal tudnak foglalkozni a kollégák.

(Amennyire csak lehet) hagyj gyors nyomot

Nem mindegy persze, hogy egy nagy múltú céghez érkezik valaki vagy újonnan indul el egy kezdeményezéssel, úgymond "alapítóként". Mindkettőnek megvannak a maga előnyei illetve hátrányai. Előbbi esetben minden kőbe vésett, könnyű adaptálódni, de nehezebb változtatni a fennálló dolgokon. Utóbbi helyzet pozitívabb abból a szempontból, hogy a rendszer nyitott, te magad is alapíthatod a belső kultúrát, igaz ez sokkal több kihívással jár. Bárhogy is legyen, amennyire csak lehet figyelj, találj ki új, innovatív dolgokat, amiket egyeztetések és kipróbálás utána, akár te magad is rendszeresíthetsz a környezetben, csapatodban. Minél hamarabb, annál jobb.

Ismerd meg a főnököd

Ha szerencsés vagy, akkor olyan főnököd lesz, aki minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az új alkalmazottak a lehető legközekkenőmentesebben elkapják a fonalat. Egy jó vezető arról ismerszik meg továbbá, hogy jól és nyitottan kommunikál, és elsődleges céljai között a bizalom légkörének megteremtése szerepel. Ez persze önmagában még nem garancia semmire, de egy ilyen hozzáállás abszolút megtudja könnyíteni egy új ember beilleszkedését.

Ezzel szemben az is előfordulhat, hogy a főnököd egy tipikus főnök, egyáltalán nem jó fej, fölényeskedve beszél hozzád, lekezel. Ilyenkor muszáj higgadtnak maradnod és ameddig csak lehet kivárásra játszanod, hiszen, hogyha jobban megismer, lehet pozitívabban fog hozzád állni. Az is segíthet ilyen szituációban, hogy ha az első céges, csapatos dzsemburira mindenképp elmész, hiszen ott oldott körülmények között is ismerkedhetsz. Egy ilyen összejövetel után pedig lehet, hogy a főnök is máshogy fog rád nézni.

Érd el, hogy bízzanak benned

A bizalom egy két irányú dolog, új ember érkezésénél természetes, hogy a régi munkatársak érdeklődnek irántad, miközben te is érdeklődsz a többiek iránt. A dolgok pedig alakulnak maguktól. A kezdeti időben azonban érdemes duplán odafigyelni, amit elvállalsz azt maradéktalanul teljesíteni, jó ha nem késel, egyszóval csupa olyan dologra figyelsz, ami a többiek szemében megbízható alakká tesz. Gondolj csak bele, ha már a csapat tagja vagy, jól érzitek magatok együtt, senkit nem fog érdekelni, ha mondjuk néha-néha 10-15 percet késel, ha viszont ezt az első 1-2 hétben játszod el, egyből rád sütik a "megbízhatatlan" címet.

Nem hiába fogalmaz Ronda Suder, HR szakember úgy, hogy a "munkád első 90 napja gyakorlatilag a felvételi interjúd meghosszabbítása." Ez azt jelenti, hogy minden, amit csinálsz, minden amit mondasz, minden interakciót arra kell felhasználnod, hogy bizonyítsd: profi és szorgalmas munkavállaló vagy, pozitív hozzáállással. A kezdettekkor persze semmi sem egyszerű, elég melós jó viszonyt kialakítani ismeretlen, felnőtt emberekkel, de hogyha ez sikerül, az a későbbiekben kamatosan megtérül. Hiszen egy jó csapatban jó dolgozni, ami adott esetben még a fizetésnél is egy fontosabb tényező.