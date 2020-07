40-60 százalékban indult csak újra az élet: ez segítheti a munkakeresőket

Az elmúlt hetekben már bizonyos szintű visszarendeződés volt érzékelhető a hazai munkaerőpiacon a járvány első hullámát követően. Átlagosan a korábbi termelés 40-60 százalékán indultak újra a cégek, ami hatással volt a munkaerő-keresletre is. Azonban egyelőre nehéz előre látni, hogyan alakul a toborzási terület az év további részében. Az biztos, hogy kulcsfontosságú lesz a gyors reagálás és a rugalmasság.

Sokat változott a munkaerőpiac az elmúlt időszakban, a rendkívüli helyzet pedig kihívás elé állította a toborzásra specializálódott szolgáltatókat is. Habár sokan a karanténidőszaktól tartottak a legjobban, a jelenlegi "átmeneti" állapot még ellentmondásosabb: miközben a KSH friss számai szerint májusban 4,4 millióra nőtt a foglalkoztatottak száma, ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta is emelkedett, mivel a március-áprilisban elbocsátott munkaerő egy része csak most került be az álláskeresők rendszerébe. Kapkodhatják tehát a fejüket a toborzók és a munkaerő-közvetítők, ha át akarják látni, mi is történik most a piacon. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, mert a járványhelyzet bizonytalan alakulása miatt a következő hónapokra nézve jóval több a kérdés, mint a válasz.

A WHC Csoport külföldi irodái révén az egész régió munkaerőpiaci helyzetére rálát, így lépéselőnyben van a hazai szolgáltatókkal szemben. Tapasztalataik szerint az élelmiszer- és gyógyszeripar kivételével minden gazdasági szereplőt érintett valamilyen formában a gazdasági visszaesés, több hetes, néhol hónapos leállás után tudtak csak újraindulni, a legnagyobb kitettsége pedig az autóiparnak volt Európa-szerte. Első körben a szakképzettséget nem, vagy csak kevésbé igénylő munkaköröket érintette a járvány nyomában járó leépítési hullám, majd a szellemi munkaerőhöz is hozzányúltak a cégek a megrendelések volumenéhez igazítva a foglalkoztatottak létszámát. Jelenleg a nyitott pozíciókra nagyságrendekkel több jelentkezés érkezik be az év elején tapasztalható állapothoz képest, a cégek leginkább betanított munkásokat, operátorokat, takarítókat, minőségellenőröket, árufeltöltőket és pénztárosokat, valamint bolti eladókat keresnek.

"Jelenleg azt látjuk, hogy a rugalmasság lesz a legfontosabb a következő időszakban, csak gyors reakciókkal fogunk tudni megfelelni a hozzánk forduló munkáltatók igényeinek. A most rendelkezésünkre álló adatokból arra következtetünk, hogy a gazdaság fokozatosan nyeri majd vissza erejét, a harmadik negyedév végére már 90%-os termelési szinten fog üzemelni a cégek többsége. Akkor várhatóan jelentősen csökkeni fog a munkanélküliek száma, amely újabb kihívás elé állítja a HR szakmát és a vállalati szférát is. Úgy tűnik, hogy 2020 ezt hozza számunkra: egy éven belül teljesen ellentétes irányokba mutató trendekkel kell megküzdenünk" - hívta fel a figyelmet Sághy József, a WHC Csoport győri területi vezetője.

A válsághelyzetekben mindig megéri előre menekülni, így tett a WHC is, amely a digitalizációt és a mesterséges intelligenciát hívta segítségül a rendkívüli szituáció kezelésére. A Chatboss Team által fejlesztett MI-alapú eszköz egyszerre jelent létfontosságú támogatást az állásvadászoknak és a toborzóknak. A chatbot lehetőséget nyújt arra, hogy a jelentkezők bárhol és bármikor megkezdhessék a munkakeresés folyamatát, gyorsan bekerülhessenek a munkaerő-közvetítő adatbázisába és azonnal visszajelzést kaphassanak arról, milyen nyitott pozíciók érhetők el számukra. A toborzók ugyanakkor jelentős erőforrásokat spórolnak meg mind a munkaórák számát, mind a költségeket tekintve, ráadásul a gyorsaság és az azonnali reakciók nagy versenyelőnyt jelentenek a munkavállalói és a munkáltatói oldalon is. De mi a helyzet a hatékonysággal?

"Nagyon elégedettek vagyunk az eddigi eredményekkel, ugyanis a Chat Norris-szal folyatatott beszélgetések 32%-a zárul jelentkezéssel, pedig 10%-ot tűztünk ki célul. Azt tapasztaljuk, hogy a jelöltek számára érthetők a folyamatok, könnyen és szívesen használják ezt az eszközt, főleg a népszerű közösségi oldalakon belül. A chatbot ráadásul "szeret" tanulni, folyamatosan tudjuk alakítani a funkciókat a hatékonyság érdekében" - teszi hozzá Szabó Flóra, a WHC toborzás-technológiai koordinátora.



"Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy a chatbot ma már a HR digitalizációs stratégia fontos eleme lehet: gyors reakciót, a folyamatos visszajelzés lehetőségét hordozza magában, így az ügyfélkapcsolatokban és a toborzásban is igazi hatékonyságnövelő eszköz. Minden esetben igyekszünk személyre szabni a chatbotokat, hogy a lehető leghatékonyabban láthassák el a feladatukat, és hűen tükrözzék "alkalmazójuk" értékeit és üzeneteit. Fontos a névadás is: a Chat Norris előtt fejlesztettünk már a belső kommunikációt segítő Chatelkát is az Audi Hungária Zrt-nek, amit nagyon gyorsan elfogadtak és megszerettek a munkavállalók" - fogalmazott Baltay Kristóf, a ChatBoss Team ügyvezetője.

