4 tipp, amivel elkerülheted a ragályos kórt: rengeteg magyar van veszélyben

A kiégés az egyik legelterjedtebb népbetegség, ami a modern embert sújtja. A kór milliók életét keseríti meg, teszi tönkre a mindennapokat, úgy, hogy az ember sokszor azt érzi, egyszerűen képtelen úrrá lenne az állandó stresszen és szorongáson. Mint minden durva betegséget, úgy a kiégést is jóval nehezebb akkor kezelni, amikor már kialakult. Éppen ezért sokkal jobb ezt megelőzni. Erre mutatunk most négy tippet!

A WHO definíciója szerint a kiégés tünetegyüttese három fő szimptómából tevődik össze: folyamatos fáradtság érzése, a munkahellyel kapcsolatos negativitás és cinizmus felerősödése, valamint a csökkent hatékonyság. Még a közelmúltban is egyéni problémaként kezeltük ezeket a tüneteket, sőt hajlamosak vagyunk a stresszt és a munkahelyi nyomás okozta lelki problémákat elbagatellizálni. Ha azonban mindezeket szervezeti problémaként kezeljük, akkor mind a stressz, mind a pszichoszociális kockázatok mérhetők, kezelhetők és megelőzhetők.

Nem csoda tehát, hogy a WHO szerint a kiégés betegség, amit ugyanúgy lehet kezelni, mint bármelyik más betegséget!

De még ennél is jobb, hogyha nem is kell kezelni a betegséget, hanem egyszerűen megelőzzük annak kialakulását. A lényeg a prevenció! Már csak azért is, mert a kutatások azt mutatják, hogy emberek millió hagynak ki munkanapokat azért, mert nem bírják a professziójukból eredő stresszt. Ennek következtében pedig idővel csökken a termelékenységük, boldogtalanokká válnak, és ezek a következmények sajnos hosszú távon fenn maradhatnak. Arról nem is beszélve, hogy az állandó stressz komoly betegségek kialakulásához is vezethet.

A "burnout" vagy más néven kiégés tehát egyáltalán nem gyerekjáték, nem szabad fél vállról venni, főleg manapság, amikor egyre kevesebben tudják összeegyeztetni a magánéletüket a munkával, és az ottani elvárásokkal. És bár a veszélyes népbetegségről nem lehet pontosan tudni, mikor üti fel a fejét, nem árt résen lenni, és még csak a lehetőségét is elkerülni annak, hogy valaki a kiégés áldozata legyen. Éppen ezért mutatunk 4 tippet, aminek betartásával elkerülhető a modern kór.

Monitorozd a saját idődet

Túl sokszor fordul elő, hogy a munkavállalók nincsen tisztában saját idejük értékével. Pedig fontos, hosszú távú boldogságot nem lehet úgy fenntartani, hogy az ember ne hozná egyensúlyba szakmai és személyes idejét. A kiégés elkerülésének egyik fontos kulcsa tehát az, hogy az ember bölcsen válassza meg azt az időt, amit egyszer és mindekkor munkával tölt, és ugyanígy azt az időintervallumot is, amikor egyáltalán nem foglalkozik munkával.

A kezdetekkor ezt érdemes lehet komolyan megtervezni. Akár digitális akár hagyományos naptárat használj, írd bele pontosan mennyi időt tervez munkával tölteni az adott héten, mennyi időt szán magára, családjára, de azt is, hogy szabadidős tevékenységre mennyi idő jut. Fontos, hogy ezek legyenek egyensúlyba, és ha például azt látod, hogy a naptáradban csak munka szerepel, itt az idő, hogy gyorsan változtass ezen.

Húzd meg a határvonalat

A kiégés egyik legnagyobb előmozdítója, hogy ha munkád, az ottani feladataid és felelősségeid szép lassan kezdenek bekúszni a magánéltedbe, a munkaidőn túli időintervallumodba. Azaz, ha azon kapod magad, hogy este, a hétvégéken vagy a vakáción is a melón kattogsz, esetleg dolgozol is vagy állandóan figyelsz, hogy mit lehetne tenni a munkával kapcsolatosan, akkor ez egy félremagyarázhatatlan jele annak, hogy a kiégés már bőven ott leselkedik rád. Ez a veszély még inkább fenyegeti ráadásul azokat, akik otthonról dolgoznak, nekik még nehezebb ezeket a határokat meghúzni, de nem lehetetlen, senkinek sem az!

Azért, hogy ezt elkerüld, egyszerűen csatlakozz le a melód csecséről. Értve ezalatt a közös chatet, a mobiltelefont, a céges levelezést, egyszóval mindent. Ha aznapra elvégezted a munkád, és mindezt úgy tetted, hogy maximálisan hoztad azt, amit elvárnak tőled, akkor ha véget ér a munkaidőd egyszerűen hagyd magad mögött a munkát. Azért hogy ez megtörténjen bizony erőfeszítéseket kell tenni, az elején lehet, hogy nehéz lesz, és úgy fogod érezni, hogy ki maradsz valamiből, de hosszútávon, a mentális egészséged érdekében ezt meg kell tenni.

Húzz el pihenni!

Sokan hajlamosok belefeledkezni a munkájukba, a mindennapjaikba és a nyári vakációt is csak egy szükséges rosszként felfogni, amit ráadásul rengetegen nagyobb stresszként élnek meg, mint pihenésnek. Sokan vannak azok is, akik az év utolsó hónapjaiban döbbenek rá, hogy még rengeteg szabadnapjuk van, mit csináljanak vele... Bizony el kell játszani a gondolattal, hogy azokat a szabadnapokat bármikor ki lehet venni, évközben is lehet a segítségükkel például hosszúhétvégéket szervezni, és akár külföldre utazni. Tény, hogy Magyarországon még mindig sokan drágának tartják a külföldi utazást, de manapság a fapados repülőjáratok aranykorában egy-egy repülőút oda-vissza megvan 10-20 ezer forintból, és bizony tőlünk keletebbre is vannak csodás helyek, ahol azt a pár napot vígan eltöltheti az ember. Ez persze nem azt jelenti, hogy tőlünk nyugatabbra ne lehetne utazni, de aki ezt tényleg drágának tartja, annak sem lehet több kifogása.

A vakáció pedig jó dolog, legyen szó akár 2-3 napról vagy 1-2 hétről. Az üdülés segít feltöltődni, feltéve ha nem munkával foglalkozik az ember, valamint azon sem stresszel, hogy ha már elment valahová, akkor ott mindenképpen jól is kell, hogy érezze magát. Érdemes lehet új helyeket is kipróbálni, lehet hogy x vagy y wellness központ nagy kedvence az embernek vagy a családnak, de lehet hogy érdemes bevállalni egy kirándulásos hétvégét, kunyhóban aludni, vagy bármit, ami kicsit új és nem a megszokott. Ez persze elsőre félelmetesnek hangozhat, de hidd el, egy közeli, olcsó kiruccanás feltölthet úgy, mint egy távoli tengerpart. Csak elhatározás kérdése az egész.

Dolgozz változatosan

Hogyha olyan munkában dolgozol, ahol nem feltétlenül vagy egy adott helyhez kötve, próbáld meg elérni a vezetőségnél, hogy alkalomadtán vagy előre meghatározott időpontokban dolgozhass otthonról. Ez segíthet visszanyerni a balanszot, otthonról dolgozhatsz a saját tempódban, és kiegyensúlyozottabban állhatsz neki 1-1 feladatnak. Ez egyébként idővel növelheti a termelékenységet és a vállalati kultúrára is jó hatással lehet. Sok kutatás bizonyítja, hogy egy rendesen kialakított home office-al nő a munkavállalói elégedettség.

Mindent egybevéve egy szakmánál vagy karriernél, fontos hogy az ember hosszú távon tudjon gondolkodni, lássa magát a jövőben 1-2-5 éven belül. Ezt azonban a kiégés drasztikusan megrövidíti, ellehetetleníti a hosszú távú gondolkodást, hiszen bezárja az ember a mindennapi stressz, sokszor önmarcangoló ketrecébe. Éppen ezért fontos, hogy megfogadd a fenn bemutatott 4 tippet, és amint lehet kezd el azok alapján megszervezni önmagad a saját professziódban.