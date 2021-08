Ezeket a nyelveket kérik a magyar munkáltatók

A munkakeresők között nagy a verseny, így mindenki igyekszik a legjobb önéletrajzot beadni, és olyan készségeket szerezni, amivel ki tud tűnni a munkaerő piacon. A szakmai gyakorlat, és az iskolai végzettség mellett ami még fontos, az a nyelvismeret.

Összességében az angol, német és a francia a legnépszerűbb hazánkban is. Ha magabiztosan beszélünk egy nyelvet ezt mindenképp érdemes feltüntetnünk az önéletrajzunkban, akkor is, ha maga a pozíció nem kéri a nyelvismeretet. Ha a jelentkező több nyelven magabiztosan beszél, az mindig pozitív képben tünteti őt fel az interjú során. A nyelvtudás ugyanis indikálja azt, hogy a jelentkező nyitott a tanulásra, motivált ráadásul több nyelven is meg tud szólalni, ami elég jó benyomást kelthet.

Megkérdeztünk több szakembert a szektorból, valamint tanácsadókat is, hogy ők hogyan látják a nyelvtudásra való keresletet és kínálatot. A megkérdezettek nagyban egyetértettek abban, hogy a magyar után az angol és német a legnépszerűbb, ami már a felsőoktatásban is megjelenik, de ágazatonként eltérő, hogy mire van igény.

Nemes Zsuzsanna MBA közgazdász, coach lapunknak elmondta:

Attól függetlenül, hogy magyarul van a munkavégzés, lehetnek angolul szakmai anyagok, rendezvények, ezért jó, ha tudunk angolul, hiszen ez szinte alap. Ha több nyelvet is ismerünk, ebből látható a kompetencia, valamint az, hogy a jelentkező könnyen sajátít el nyelveket, és ezt a tudást szereti is használni.

A közgazdász hozzátette, hogy véleménye szerint leginkább középfoktól érdemes feltüntetni a beszélt nyelveket, amennyiben pedig sok nyelvet beszélünk, úgy koncentráljunk arra, amelyik hasznos lehet a munkával kapcsolatban. Az angol nyelvet mindig tüntessük fel, amennyiben beszéljük azt, ehhez pedig jól jöhet még az anyavállalat nyelvét is feltüntetni, amennyiben erre van lehetőségünk.

Fontos az őszinteség, így csak úgy, mint iskolai végzettségnél, munkahelyi tapasztalatnál úgy nyelvtudásban is legyünk őszinték. Ha egy idegennyelven magabiztosan írunk, olvasunk és beszélünk, úgy feltütethetjük azt nyelvvizsga nélkül is. Amennyiben azonban van nyelvvizsgánk, de a tudásunk passzív, úgy ezt is érdemes a munkáltató felé jelezni. Kmoskó Judit, HR szakértő elmondta, hogy az, hogy milyen nyelvet keresnek a magyar munkáltatók iparáganként változhat.

Általában az angol, német és francia a legnépszerűbb, amely már a felsőoktatásban is megjelenik, 10 -20 évvel ezelőtt az orosz oktatása volt népszerű. Szektoronként azonban ez változhat. Ügyfélszolgálati munkatársként ezek a nyelvek mellett megjelennek a skandináv nyelvek, valamint az olasz, holland és spanyol is, sőt a kevésbé megszokott kínai és héber is. Irodai területen a magyar, angol, német és francia, míg IT területen a norvég és a lengyel nyelv is keresett. Közigazgatásban nincs különleges igény, többnyire itt is a magyar és angol a legkeresettebb.

Az, hogy az általunk beszélt nyelvekből melyiket, és milyen szinten tüntetjük fel önéletrajzunkban, az sok dologtól függ. A szakértő elmondta, hogy mindig az adott pozicíóban kért tudáshoz igazítsuk az önéletrajzunkat, és ez a nyelvtudással sincs másként. Azért is fontos több nyelvet feltüntetni, mert míg a pozícióhoz lehet, hogy nem szükséges az idegennyelv, a jövőben ez fontos lehet az interjúztatónak, valamint a cég partnerei számára.

De mi a helyzet a szektorokkal?

Az, hogy milyen nyelvtudás a fontos, szektoronként változhat. Bár vannak munkakörök, ahol elég a magyar nyelvtudás, általánosságban egy idegennyelv ismerete fontos, nem csak a cég, hanem a leendő ügyfelek miatt is.

Müller Diána, a Telenor Magyarország szervezetfejlesztési vezetője megkeresésünkre elmondta:

Azt látjuk, hogy általában a munkaerőpiacon az angol a leggyakoribb, munkáltatók által elvárt és a munkavállalók által is beszélt idegen nyelv. A Telenornál is az angol nyelvtudást keressük a magyar mellett. A mindennapi munkában a vállalaton belül ez a munka nyelve a külföldi vezetőkkel való, valamint a vállalatcsoporton belüli kapcsolattartásban. Sok pozíciónk van, amelyeknél ugyan nem feltétel az idegennyelv-tudás – például az ügyfélszolgálat és a sales terület bizonyos pozíciói –, de előnyként tekintünk meglétére.

Pécsi Judit, az Union Biztosító HR igazgatója lapunknak kiemelte, hogy míg náluk is a szektorban a legkeresettebb az angol és a német, azonban jellemző, hogy sokan jelölik az adott nyelvet passzívként, főleg a beszédkészség hiánya miatt.

A biztosítási szektorban az angol mindent visz, erre van a legnagyobb kereslet., és ez az általánosan elfogadott üzleti nyelv. Mivel mi osztrák cégcsoporthoz tartozunk, korábban több munkakörben elvártuk a német nyelv magas szintű ismeretét, valamint a céges jegyzőkönyvek és dokumentumok közül is sok készült németül. Néhány évvel ezelőtt viszont teljesen angolra álltunk át. Nagyon értékeljük továbbra is a német nyelvtudást, de az angol tudás megléte mellett.

-tette hozzá a HR igazgató, aki azt is elmondta, hogy az idegennyelv ismerete szektor és munkakör függő. Az Union biztosítónál számos munkakörben nem szükséges az idegennyelv-tudás, ha pedig mégis, akkor az angolt várják el. Minden további nyelv ismerete azonban a jelölt, vagy a munkatárs egyéni értékét növeli a szemükben, bár a munkában nagyon marginálisan tudja a jelentkező ezt hasznosítani. Pécsi Judit kiemelte, hogy

A jó, kommunikációképes angol hiánya inkább probléma.