1700 pedagógus hiányzik a rendszerből: itt az Emmi válasza

Csaknem 1700 pedagógust keresnek országszerte. Az Emmi szerint ez "természetes" nyári jelenség, őszre rendeződni fog a helyzet. A szakszervezet nem ennyire bizakodó: szerintük ma átlagosan 70 pedagógusnak kell elvégeznie 100 munkáját.

A közigazgatási álláskereső portálon még egy héttel a tanévkezdés előtt, augusztus 26-án is 1055 álláshirdetést lehetett találni a "tanár" szóra rákeresve, és további 696 hirdetés jelent meg a "pedagógus" címszó alatt - írja a Népszava.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ szerint ez nem akkora probléma, mint amekkorának látszik. A lap kérdésére azt mondták, a nyári időszakban "természetes" a betöltetlen álláshelyek számának növekedése, sokan ugyanis ilyenkorra időzítik a költözést, munkahelyváltást, az őszre pedig rendeződik a helyzet.

A lap egy tanár blogjából is idéz. Ebben arról van szó, hogy az intézményvezetők jobb híján a szaktanárokat terhelik plusz óraszámokkal.

Az alakuló értekezleteken a verejtékező intézményvezető bejelenti, hogy sajnos nem sikerült 2-4-6-8 kollégát felvenni. A feladat megoldásra vár. A szakosokat (ahol még van) szólítják meg előbb. Még két-három osztály belefér, mi az a 30-32 letanított óra hetente? Azután következnek az önként jelentkező nem szakosok. Így lesz fizikatanár is az angolos, matekos is a tesis, és az elsőt tanító még napközis is

- írta a tanár.

Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint az idei nyáron összességében több álláshelyet hirdettek meg a tankerületek, mint tavaly, de még mindig csak a jéghegy csúcsát látjuk.

A közigazgatási állásportálon nem jelennek meg az egyházi, alapítványi intézmények, de az állami iskolák betöltetlen álláshelyei közül sem hirdetik meg mindet. A GYES-en, fizetés nélküli szabadságon, tartós táppénzen lévők álláshelyeire nem hirdetnek pályázatot

- mondta.

A szakszervezet becslése szerint országos átlagban 100 pedagógus munkáját 70 tanár látja el. A Nemzeti Pedagógus Kar előrejelzése szerint 60-70 ezer pedagógus éri el a nyugdíjkorhatárt a következő 15 évben, utánpótlásra pedig alig lehet számítani.