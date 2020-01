11 tipp, amivel a főnököd kegyeibe kerülhetsz: és még hízelegned sem kell!

Rengeteg praktikája van annak, hogy a dolgozó a főnök kegyeibe kerüljön. És nem, nem benyalni kell, hanem pontosan megfigyelni a dolgokat, és ezek alapján a legjobb döntések mentén, professzionálisan cselekedni. Mutatunk is 11 praktikát, ami bárkinek a segítségére lehet, ha jobb fizut vagy előléptetést akar. Merj kérdezni, tudd, hogy mik az értekeid a cégnél, ja és semmiképp se késs el!

Új év, új lehetőségek. Na, de azért csak módjával. Hiszen ha egy hét elteltével te sem tapasztaltál semmi az újat az életedben, esetleg még kitartasz az újévi fogadalommal, ellenben még mindig a régi munkádat nyögöd, akkor ha mást nem, most temérdek praktikát a magadévá tehetsz azért, hogy ha eddig esetleg nem sikerült volna maximálisan, most abszolút belophasd magad a főnököd szívébe. Amivel nem csak nyugodtabb munkanapokat nyerhetsz magadnak, de az előmeneteledet vagy esetlegesen a fizetésemelésed régóta húzódó ügyét is előremozdíthatod.

Ez pedig jó, mert ha el is buksz az újévi fogadalmaddal az elkövetkező hetekben, legalább a munkahelyeden jobb sorod lehet, és mivel az életed egyharmadát úgyis azon a helyen töltöd, ahol éppen, simán nyertesként kerülsz ki rögvest az új évtized első évében. Kell ennél több?

Minden főnök jó főnök

Ha nem egy nagyon különleges (rossz értelemben) helyzetben vagy, akkor a kiindulópont az, hogy a főnököd szeretni fog vagy legalábbis nem csesztet, ha kitűnő munkát végzel. Ha! Ezzel együtt persze azt is tudja mindenki, hogy a jó munkavégzés nem mindig elég. Mind emberek vagyunk, tehát a főnök is egy ember, különböző benyomások mentén éli az életét, ezért néha ilyen, néha olyan a kedve. Neki is vannak szimpatikus emberei és kevésbé szimpatikusok. Éppen ezért bőven jól jöhet egy kis tipptár annak érdekében, hogy könnyebben belophasd magad a főnököd szívébe, ezzel saját magad malmára hajtva a pénzvizet.

Oldd meg magad!

Sok főnököt lenyűgöz, hogyha egy váratlan felmerülő problémával nem egyből hozzá rohansz, hogy segítsen, hanem veszed a fáradtságot, és elgondolkozol azon, miként lehet megoldani a dolgokat magadtól. Ez persze nem azt jelenti, hogy hűbele módjára próbálsz abszolválni valamit, úgy hogy közben fogalmad sincs arról, hogy mit csinálsz. Egyszerűen csak annyit jelent, hogy próbálj megoldást találni a problémára, mert lehet, hogy csak elsőre tűnik bonyolultnak. Egy főnök, akkor is ha te nem úgy gondolod, általában elég elfoglalt, sok dolgot tart a kezében, biztosan nem fogja jó néven venni, ha minden apró-cseprő dologgal hozzá rohangálsz.

Mutasd, hogy értékes vagy!

Sokan akarnak fizetésemelést, előléptetést, miközben nem különösebben tesznek ezért semmit. Vagy legalábbis nem tudják jól kifejezni magukat. Hogyha bármit kérsz a főnöködtől ne az legyen az indokod, hogy megérdemled, régóta vagy itt és a többi. Hanem ezek mellé szedj össze mindent, hogy mekkora értéket hordozol azzal a cégnek, hogy ott dogozol. Úgy kérj tehát, hogy tisztában vagy az értékeddel, és meg is mutatod, hogy miért van szüksége rád a cégnek. Ez egy üzlet, mutasd meg, hogy te megéred a pénzed, mert a cégnek is jobb ha te a csapat része vagy.

Ha ő úgy, te is úgy!

A lényeg, tedd egyszerűbbé a főnököd munkáját. Ne hátráltasd, dolgozz a keze alá. Figyeld meg ő mit, hogyan csinál, milyen felületen, hogyan kommunikál az embereivel, esetleg a saját feletteseivel, egyszóval, ő maga milyen rutinokat követ. Ha mindez megvan, lépj be a világába, ha ő Facebookon szeret kommunikálni, ott keresd először, ha személyen jobban szeret beszélgetni egyes dolgokról, akkor ne legyél rest elkapni őt a folyosón, és így tovább. Ha nincs meg ez a kémia, sokkal nehezebb dolgod lesz, figyelj és elemezz, hogy a lehető legoptimálisabb kommunikációs teret tudd kialakítani a főnököddel.

Kérj tanácsot!

Bár sokszor nehéz lehet tanácsot kérni, főleg ha főnökről van szó, mégis tedd meg! Ezt állítja a tudomány is. A Harvard Business School kutatás például azt állítja, egyáltalán nem tűnik hülyének vagy hozzá nem értőnek az, ha valaki ki kéri egy másik ember, pláne a felettese véleményét. Sőt, ez még az előnyödre is fordulhat! Sokan sokkal kompetensebbnek tartják azokat az embereket, akik kikérik a kollégáik, feletteseik véleményét bizonyos témákban. Persze ezt sem szabad túlzásba vinni, és érdemes fajsúlyosabb, nagyobb topikokat illetően megkeresni a főnököt. Ez neki is jól fog esni, hiszen a tudására vagy kíváncsi, amit ő megoszthat veled, ettől ő fontos lesz, te pedig tanulhatsz és új ötleteket, tapasztalatokat szerezhetsz. Win-win!

Nincs mese, menj be korábban dolgozni!

Kutatások bizonyítják, hogy a főnök szemében derekasabb dolgozó az, aki akár már a munka idő kezdete előtt felveszi a munkát, előkészül, mint az, aki késik. Akkor is ha ennek adott esetben nincs jelentősége például a munkára nézve, egyszerűen ilyen kultúrában élünk. Sőt, ha már munkában vagy akkor amikor a főnök beér, konstatálni fogja, hogy na x, y itt van, z már megint késik. Persze lehet, hogy z délután simán bepótolja a munkáját, de a késés miatt még a melóra is ráhúz időben, de ez valójában már senkit nem fog érdekelni, hiszen ha egyedül kuksol valaki a munkahelyén a munkaidő végeztél azt senki nem fogja látni... Szóval ki korán kel, aranyat lel!

Ismerd ki!

Nem nagy ördöngösség, ne a munkatársaidat figyeld ki elsősorban, hanem a főnöködet. Tudd meg, hogy mire vágyik igazán az alkalmazottaival kapcsolatban, mik azok a kompetenciák, amik fontosak neki, és mik azok a tulajdonságok, amikre nem annyira figyelj. Ha mindez megvan, szállítsd neki, amire vágyik. Ha hangos kollégákat akar, legyél hangos, ha azt várja el hogy folyton ötletelj, akkor is ha a 80 százaléka kuka, akkor ötleltelj. Amíg ő főnököd jó vele jóban lenned vagy legalábbis megpróbálnod. Nincs veszteni valód. Persze ez nem azt jelenti, hogy hunyászkodj be, hanem nyílván egészséges körülmények között, tudd, hogy mit akar és mit vár el a felettesed, és annak próbálj megfelelni.

Célok, célok, célok

Tűzz ki olyan célokat a munkádban, amikre a többiek nem figyelnek, sőt egyenesen megvalósítatlannak tartanak. Járj élén az újításoknak, akkor is ha nem mindegyik jön össze, mutasd azt, hogy te kész vagy arra, hogy azt, amiben dolgozol jobbá tedd. Ne szürkülj bele a mindennapokba, gondolkodj azon, hogy lehetne jobb a cégnek azáltal, hogy még inkább aktivizálod magad. Te sem fogsz unatkozni, és hosszú távon bizonyosan kifizetődik majd a proaktív hozzáállásod.

Figyelj a részletekre!

Ha a nagy egészre akarsz koncentrálni a munkádba, és megoldásokat keresni a felmerülő helyzetekre, akkor a részletek elemzésével kell kezdened, lépésről lépésre. A kis problémákat tehát nem szabad naggyá dagasztani, el kell érned azt, hogy a legkisebb felmerülő problémát a lehető leghamarabb abszolváld, így nem kell majd olyan nagy problémákkal szembetalálnod magad, amiknek a megoldása már túlmutat rajtad.

Köszönöm!

Legyen szó negatív vagy pozitív kritikáról, azt mindig fogadd profiként. Köszönd meg a főnöködnek, hogy időt szakított arra, hogy megdicsérjen vagy hogy jó tanácsokkal látott el, amik ha nem is estek feltétlenül jól, a későbbiekben a hasznodra lesznek. Mindig adj valami visszacsatolást a főnöködnek, mutasd neki, hogy érdekel a véleménye és kész vagy azt befogadni bármilyen is legyen.

Húzz el pihenni!

Kutatások bizonyítják, hogy akik felhasználják az összes szabadságukat 6,5 százalékkal nagyobb eséllyel bízhatnak előléptetésben, mint akik nem. Ez persze nem azt jelenti, hogy a pihenés miatt kapják az elismerést, hanem egyszerűen ennyit, hogy ha a dolgozó kipiheni magát, jobban teljesít a munkában, felszabadultabban viselkedik munkahelyén, jobb körülötte a hangulat. Tehát lehet, hogy valaki végiggürizi az évet, sose megy szabira de teljesen belefásul abba, amit csinál, a kollégája ellenben ad magának időt szellemileg és lelkileg is regenerálódni ezért a végső soron jobban is fog tudni teljesíteni.

Merd kimondani, amit gondolsz!

Ne rejtsd véka alá a véleményedet a főnököd előtt. Ha elmondod, hogy mire gondolsz egy-egy témával kapcsolatban akkor megteremted azt a légkört, amiben elindulhat egy beszélgetés. Ha csak némán gubbasztasz, akkor egy sötét folt leszel a főnök előtt, aki állandóan azon fog morfondírozni veled kapcsolatban, hogy vajon mire gondolhatsz, teszik ez neked egyáltalán, amit csinálsz vagy utálod, vannak ötleteid csak nem mondod ki őket vagy lusta vagy... Soha nem fogja kitalálni mire gondolsz, ezért inkább mond el, és oldjátok meg közösen. Néma gyereknek... Attól pedig nem kell félned hogy hülyeséget mondasz, mindenkinek vannak jó ötletei és vannak rosszak, ez benne van, szóval ettől nem kell tartanod. Lehet hogy 5 rossz ötletedre jut 1 jó, de ha soha nem osztasz meg ötletet, akkor jó ötleted sem lesz, amiért elismerést kaphatnál.

