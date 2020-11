10-ből 8 dolgozó soha többé nem kér a régi munkájából: ezt csinálnák helyette

Egy friss, globális kutatása feltárta, hogy a dolgozók csaknem háromnegyede (74%-a) újragondolná a COVID-19 világjárvány kitörése előtti munkamódszereket. A szokásos üzletmenethez való visszatérés helyett a dolgozók immár világszerte a saját feltételeik szerint alakítják az üzleti világ jövőjét, legyen szó akár a szeretteikkel való több időtöltésről (47%), pénzmegtakarításról (41%) vagy távmunkáról (32%).

Hirtelen szembesülve azzal a ténnyel, hogy a munkaerő túlnyomó része távmunkában dolgozik, az üzleti vezetők most gyors alkalmazkodásra kényszerülnek a cégeik biztonságos és a rugalmas működésének további biztosítása érdekében, míg az alkalmazottak lehetőségként élik meg ezt a változást arra, hogy újraértékeljék a tegnap prioritásait, és a számukra igazán fontos dolgok köré építve tervezzék meg a jövőjüket. A munka és az otthoni élet átalakulásával most végre az alkalmazottak kezébe került az irányítás.

A korábbi merev munkarutin béklyóit lerázva a dolgozók újraértelmezik a "szokásos" munkavégzés fogalmát egy agilisabb, kényelmesebb, humánusabb munkakultúra kialakítására törekedve. A jövőben ötből majdnem második dolgozó (39%) szeretné elhagyni a 9-től 5-ig tartó munkarendet. Ez a szám a 25-34 évesek körében még ennél is nagyobb (44%), ami növekvő tendenciára enged következtetni. Hasonlóan nagy számban (34%) vannak azok is, akik örökre búcsút mondanának a fix irodai íróasztaloknak, és nagyjából harmaduk (32%) az ötnapos munkahéttől is szívesen megválna - derült ki a Kaspersky több iparág 8000 kis- és középvállalati alkamazottjára kiterjedő új kutatásából.

A kutatás arra is rávilágított, hogy az alkalmazottak csaknem egyharmada (32%-a) az új koronavírus hozadékaként jelentkező harmadik legnagyobb előnyként tekint a távmunkára. Az előnyök listáján egyébként az első helyen a családdal töltött idő (47%), a második helyen pedig a pénzmegtakarítás (41%) áll. Az előnyök túlnyomó része a munkán kívüli személyes gyarapodást szolgáló új lehetőségekkel kapcsolatos, amiből az látszik, hogy a munka és a magánélet közötti megfelelő egyensúly kialakítása egyre fontosabb szerepet kap.

Miközben azonban a dolgozók előremutatóbb és rugalmasabb munkamódszerekre kezdenek átállni, nagyon fontos, hogy a vállalatok növeljék és az igényekhez igazítsák az általuk biztosított támogatást. Tekintettel arra, hogy a munkavállalók jóval több mint egyharmada (38%) több technológiai támogatást szeretne a cégétől a távmunkához, még sosem volt ekkora igény az olyan eszközök és technológiák iránt, amelyek segítségével a felhasználók produktívak lehetnek, kapcsolatot tarthatnak egymással és biztonságban lehetnek.

Alekszander Mojszejev, a Kaspersky üzleti igazgatója elmondta: "Meghatározó pillanatokat élünk most át, amelyek nagyon izgalmasak. Világosan látszik, hogy a világjárvány felgyorsította a digitális átalakulást, valamint a munka és az otthoni élet egybeolvadását. Most azt látjuk, hogy a dolgozók arra használják a technológiát, hogy a saját kezükbe vegyék a jövőjüket, mindeközben a nagyobb szabadság és rugalmasság érdekében elöl járnak a változásokhoz való alkalmazkodásban. A vállalatoknak pedig szintén alkalmazkodniuk kell ehhez az új helyzethez, és a modern munkahelyeket produktívabbá, fenntarthatóbbá és formálhatóbbá kell alakítaniuk.

A vállalat az alábbiakat javasolja a szervezeteknek a rugalmasan dolgozó munkaerő biztonságban tartásához:

Gondoskodjanak az alkalmazottak kiberbiztonsági képzéséről. Akár otthonról, akár egy kávéházból dolgozik valaki, a távmunka teljesen más viselkedést és mentalitást kíván a dolgozóktól.

Hozzanak kulcsfontosságú adatvédelmi intézkedéseket a vállalati adatok és eszközök védelme érdekében, többek között kapcsolják be a jelszóvédelmet, titkosítsák a munkaeszközöket és gondoskodjanak arról, hogy az adatokról mindig készüljön biztonsági mentés.

Teremtsék meg a biztonságot az irodán belül és kívül egyaránt. Ma már igen egyszerű biztosítani a dolgozók biztonságát az íróasztaluknál vagy akár útközben is a használt eszköztől függetlenül.

