1,2 millió magyar sorsa a tét: a koronavírus-járvány miatt ugrik a fizetésük?

Az éppen tomboló koronavírus-járvány egyelőre még felmérhetetlen károkat okozott és fog még okozni a gazdaságoknak: egy biztos, sok hazai cég nem fogja túlélni, több száz ezer ember veszíti el a munkáját, hiszen bevétel híján egyszerűen nincs miből bért fizetni nekik. Ennek ellenére vannak olyan vezetők, akik magánvagyonukat is beáldozva akár mindenáron megtartják az alkalmazottaikat. Ameddig bírják.

A pandémiás válság következtében rengeteg vállalkozó került borzalmasan nehéz helyzetbe egyik pillanatról a másikra: ma már szinte nincs olyan szektor, amelyiket ne érintené valamilyen formában lasulás.

Múlt hét szerdán jelentett be Orbán Viktor hiteltörlesztési moratóriumot, amitől egy pillanatra fellélegezhettek a magyar kkv-k. Az Opten adatbázisa szerint a hosszú lejáratú banki hitelek törlesztési moratóriuma több mint 33 ezer vállalkozást érint, de mivel a moratórium a rövidlejáratú banki hitelekre is kiterjed, ezért ez a szám ennek akár többszöröse is lehet. Ezért is nehéz ebben a körben megmondani, hogy pontosan mennyi foglalkoztatottat érint közvetlenül vagy közvetve a rendelkezés, de az biztos, hogy hosszúlejáratú hitelekkel rendelkező vállalatok több mint 1 250 ezer főt foglalkoztatnak.

Komoly segítség tehát a hiteltörlesztés felfüggesztése, és bizonyos szektorokban a járulékfizetési mentesség, de rengeteg hazai kis- és középvállalkozás továbbra is óriási bajban van.

Amennyiben semmi tartaléka nincs a vállalkozónak, vagy a munkavállalónak, akkor az egy nagyon kemény történet.

- mondta el a Pénzcentrumnak Toldi Zsuzsanna, az Aquilone Training Szervezetfejlesztési Kft. ügyvezetője. Arra a kérdésre, hogy ez életszerű-e, azaz van-e olyan kkv Magyarországon, amelyik semmiféle tartalékkal nem rendelkezik, azt válaszolta, hogy igen: "Abszolút elképzelhető, főleg ha hiteleik vannak, netán most indultak. És ugyan a katás vállalkozóknak most nem kell adót fizetniük, ám bevételük ettől még nem lesz. Egy trénernek például most megállt az élet. Mert egyáltalán nem biztos, hogy van mögötte egy erős tréning cég, amelyik azt mondja, most ugyan nem dolgozol, de adok neked havi 100 ezer forintot.

De ettől függetlenül rengeteg pozitív példával lehet találkozni: van például egy autószerelő, aki azt mondta az embereinek, ameddig lehet, kitartanak, azaz fizeti őket. Mi ugyanezt csináljuk: csökkentettük ugyan a fizetéseket, de kitartunk, amíg tudunk.

Toldi Zsuzsanna a látóterében lévő nagyvállalatoknál is tapasztal olyan megoldásokat, amik arra irányulnak, hogy feltétlenül megtartsák az embereket, például átállnak részmunkaidős foglalkoztatásra, így egy darabig még tudnak fizetéseket adni. De van olyan cég, amelyiktől az idősek elmentek nyugdíjba.



"Persze sokan bepánikoltak, és első lépésként elküldték az embereket. Ennek az is lehet az oka, hogy nem tudják, mennyi ideig fog tartani a veszélyhelyzet és a recesszióból való kilábalás, mennyi időre kell tartalékolni. Azt tudjuk, hogy a magyar mikro- és kisvállalkozások nincsenek kitömve pénzzel."

Erika például egy virágboltot üzemeltet egy Kelet-Magyarországi kisvárosban, pontosabban üzemeltetett 2 héttel ezelőttig, akkor ugyanis szerinte megállt az élet. Szinte azonnal be kellett zárnia,k ét nyugdíjas alkalmazottját nem tudta volna tovább fizetni, de ők be sem járnak, hiszen mindketten a veszélyeztetett korcsoportba tartoznak. Azt mondja, neki esélye sem volt, fennmaradni, az alkalmazottaknak fizetni nem tud, örül, ha ő és családja kihúzza valameddig.

Mit hoz a jövő?

A közeljövőben egészen biztosan tovább fog nőni a bizonytalanság a szervezetfejlesztő szakember szerint, és erre jelenleg nincs jó kommunikáció, mert végeredményben nem tudjuk, mi lesz a megoldás: "Mi kiszámoltuk azt, hogy nekünk, mint tulajdonosoknak mennyi pénzünk van, hány hónap van a cégben, és azt mondtuk, hogy amíg ez kitart, addig mindenkit megtartunk. Öten vagyunk, ez öt család.

De ez is egy érdekes dolog: milyen irányba megyünk el? Teljesen leválasztjuk a magántőkénket a vállalkozásunkról, és azt mondjuk, hogy amennyit a cég kibír, vagy ez a határ elmosódik, vagy úgy döntünk, hogy nem egy munkahely vagyunk, hanem egy közösség, akiknek a tagjai felelősek egymásért?

El kell fogadni, hogy pénzben valószínűleg ez a büdös életben nem fog megtérülni, ezt senki nem fogja visszafizetni. De az mindenkinek rossz, ha az ország nyomorgó tömegekkel lesz tele, és ezért mindenkinek tenni kellene.



Az egész világon látszik, hogy a széteső beszállítói láncokban a legsérülékenyebbek a mikro- és kisvállalkozások, ilyen körülmények között a szakember szerint fontos figyelni arra is, hol költünk:



"Egy ilyen helyzetben újabb tér nyílik arra, hogy a vevő-beszállítói viszonyokat is újragondoljuk, és a profit mellett hangsúlyosan megjelenjenek más értékek is. Nagyon drukkolok az emberiségnek, hogy jól használja ki ezt a nehéz helyzetet, és egy emberibb, barátságosabb világ szülessen most meg a szemünk láttára."

