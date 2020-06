Változó vagy fix kamat? A jegybank válaszol (x)

Örök dilemma hitel felvételénél, hogy az olcsóbb törlesztővel induló, változó kamatozású konstrukciót válasszuk, vagy a fix kamatozásút, melynél sokszor többe kerül a havi törlesztő összege. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerint a fix kamat kiszámíthatóvá teszi havi törlesztőnket, s megvéd a terhek esetleges jövőbeni növekedésétől. Aki biztosra menne, érdemes a Minősített Fogyasztóbarát lakáshiteleket választania.

Kerüljük a változó kamatokat!

Nagyon népszerűek a hosszú ideig fix kamatperiódusú lakáshitelek, és mára csak kevés ügyfél választja a változó kamatozású lakáskölcsönöket azok kedvező díja miatt. Utóbbiakkal nagy kockázatot vállalunk magunkra, hiszen senki nem láthatja előre, hogy hogyan alakulnak azok a külső mutatók (referenciakamatok) amelyek befolyásolják a változó lakáshitelek kamatait is. Semmi nem garantálja, hogy ezek akár 3 havonta nem drágulnak, s velük a fizetendő törlesztőrészletek is. Különösen aktuális ez a kérdés a koronavírus okozta járvány tükrében, amely a gazdaságot és a pénzügyi világot sem hagyta érintetlenül. - Természetesen annak is van valamennyi esélye, hogy csökken a törlesztőnk, de a jelenlegi környezetben a drágulásnak is lehet esélye.



Kiszámíthatóság fix kamattal

A fixált kamat előnye, hogy nincs kitéve a piaci kamatváltozások hatásainak, vagyis biztosak lehetünk abban, hogy változatlan marad a törlesztőrészletünk. A fix kamattal a hitelintézetek teljes mértékben magukra vállalják az adott időszak alatti kamatváltozások kockázatát, ezért érthető, hogy sokszor magasabb árral kínálják ezeket a hiteltermékeket. Hosszú távon viszont még így is jobban járhatunk, mert negatív gazdasági változások esetén sem drágul a törlesztőrészletünk - szemben a változó kamatozású hitelekkel. És ami a legfontosabb: hitelterhünk kiszámítható marad, nem kell a törlesztőrészlet változásaitól tartanunk.



Fontos kiemelni, hogy a fix kamatú hitelek törlesztőrészletei a hiteltörlesztési moratórium lejártával sem fognak változni, csak a futamidő tolódik el. A változó kamatozású konstrukcióknál viszont változhat a kamat a moratórium alatt is, így elképzelhető, hogy 2021 januárjától más lesz a havi törlesztés összege. Ennek semmi köze a moratóriumhoz, hanem az annak idején megkötött hitelszerződés feltételeivel magyarázható..



Mit tehetünk, ha már változó kamatozású hitelünk van?

A kiszámíthatóság és tervezhetőség érdekében érdemes mérlegelnünk a változóról rögzített kamatozásra váltás lehetőségét. Amennyiben a már meglévő hitelünket szeretnénk biztonságosabb konstrukcióra cserélni, bármikor megtehetjük meglévő hitelünknél a fix kamatozásra vonatkozó szerződésmódosítással. Ha igénybevettük a fizetési moratóriumot, az e módosítás dacára továbbra is vonatkozik ránk, nem veszítjük el jogosultságunkat arra (hiszen nem új hitelt vettünk fel). Választhatjuk hitelkiváltással egy új, fix kamatozású hitel felvételét is (ilyenkor érdemes több hitelintézetnél is érdeklődni és összehasonlítani az ajánlatokat). Ekkor viszont már új lakáshitelt veszünk fel, amire nem vonatkozik majd a moratórium.



A jegybank tanácsa hiteligénylőknek

Lakásvásárlás, építés, felújítás finanszírozására válasszunk a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek közül, melyek törlesztőrészlete akár a futamidő végéig is fixálható. A minősítést az MNB végzi, ami a minősített lakáshitelekkel szeretné elérni, hogy egy kölcsön felvétele kiszámítható és kedvező legyen hosszú távon is. Emellett garantált az ügyfélbarát ügyintézés is, gyors elbírálással és folyósítással, ráadásul a különböző bankok termékei egyszerűen összehasonlíthatók a jegybank online kalkulátorával.



Idén márciusban startolt el az első Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás is. További jó hír pedig, hogy hamarosan bővül a paletta a szabadfelhasználású kölcsönökkel is, várhatóan 2021 januárjában érkeznek a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelek.



