Utcára kerülhet Szilágyi István özvegye: durva adósságot görget Jolika

Ha nem oldódnak meg rövidesen Szilágyi István özvegyének anyagi problémái, akkor Jolika akár az utcára is kerülhet. Mint kiderült,. nagyjából 30 millió forintos banki tartozást görget maga előtt az asszony, emellett sorra érkeznek a különféle számlák is. Most egy jótékonysági kiállításon próbálnak neki pénzt gyűjteni.

Harmincmilliós tartozást görget maga előtt Szilágyi István özvegye, Jolika, amennyiben nem oldódik meg záros határidőn belül a helyzet, akkor utcára is kerülhet az idős asszony. Ahogy Humenyánszky Jolán azt a Metropolnak elmondta, már megbékélt a tudattal, hogy mindenképp el kell adni a házat, amit férjével építettek fel:

De ha idősek otthonába küldenek, abba én belehalok!

- tette hozzá. Az idős asszony nincs egyedül a bajban, bár családjára nemigen számíthat, Baricz Dezsőre, a Baptista Szeretetszolgálat munkatársára mindig mellette áll, segíti. Ő szervezte azt az emlékestet is, amelyen Szilágyi István emléke előtt tisztelegtek nemrégiben.

A hitelen kívül is más tartozás is van

A nyáron arról érkeztek hírek, hogy Jolika elég vaskos csekkeket kapott: egy 430 ezer forintos számla mellé egy 60 ezres NAV tartozásról is érkezett értesítés, ezeket azonban az asszonynak sikerült rendeznie adományokból. A vízművek, a csatornázási művek és az egyik behajtó cég tartozásaiból azonban 2 millió forintnyi tartozás gyűlt össze, ugyanis 2016 óta nem fizettek semmit - azt nem tudni, ezzel a számlával mi lett.

Szeptember elején jótékonysági kiállítás és aukció nyílt Szilágyi István személyes tárgyaiból, forgatási fotók is láthatóak, illetve Jolika szobrai. A kiállított darabokat bárki megveheti, a belépőjegynek pedig nincs fix ára, mindenki annyit fizet, amennyit szeretne - a bevételeket Jolika néni megsegítésére fordítják.

A Blikk által megkérdezett szakértő szerint nem kizárt, hogy akár több százezer forint is összegyűlik a kiállításon, de ha valaki esetleg mélyen a zsebébe nyúlna, hogy támogassa az özvegyet, akár milliós tételre is rúghat az összegyűjtött pénz.

Túl sérülékeny a magyar lakosság pénzügyileg

Nem csak Jolikának okoznak gondot a számlák, és a különféle tartozások. Az Állami Számvevőszék korábbi vizsgálatából kiderült, hogy a lakossági hitelezés 2017-től megkezdődött dinamikus növekedése nem járt együtt a lakosság pénzügyi sérülékenységének olyan mértékű növekedésével, mint ami a 2008-ban kirobbant válságot megelőző évek lakossági eladósodását jellemezte, ugyanakkor továbbra is vannak kockázatok.

Mint írják: napjainkban az új hiteleken belül egyre nagyobb arányt képviselnek a személyi hitelek, amelyeknél nagy a visszafizetési kockázat, különösen az alacsony jövedelemmel rendelkezők esetében. A koronavírus-járvány következtében kialakult krízis rendkívül élesen rámutatott, hogy a hitelfelvétel mindig növeli egy háztartás pénzügyi sérülékenységét, hiszen ismét kormányzati intézkedésre volt szükség ahhoz, hogy sok ezer háztartás fizetésképtelenné válását el lehessen kerülni - hívják fel a figyelmet az ÁSZ elemzői.

Az új hiteleken belül egyre nagyobb arányúak a személyi hitelek, amelyeknek visszafizetési kockázata (különösen alacsony jövedelem esetén) nagy. Másrészt magas a fogyasztási hiteleken belül a változó kamatozású hitelek aránya, ezeknél a hiteltermékeknél pedig jelentős a kamatkockázat.

Az ÁSZ elemzői arra a következtetésre jutottak, hogy a lakosság túlzott eladósodottságának elkerülése végett bevezetett intézkedések alkalmasak voltak annak elérésére, hogy a lakosság pénzügyi sérülékenysége a bővülő hitelezés ellenére se növekedjen lényegesen. Ugyanakkor a koronavírus-járvány következményei rámutattak arra, hogy a hitelfelvétel mindig együtt jár a sérülékenység növekedésével. 2020 márciusában a Kormánynak a hiteladósokat támogató intézkedéscsomagot kellett bevezetnie.

Egy világméretű járvány kockázatát az egyes emberek pénzügyi döntéseibe nem lehet beépíteni, a nagymértékű eladósodás kockázatait azonban mindig szem előtt kell tartani. Ennek érdekében pedig elsősorban a lakosság pénzügyi tudatosságát kell erősíteni, fejleszteni - világítanak rá az ÁSZ elemzői.

Címlapkép: Getty Images