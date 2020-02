Újabb leállás a magyar banknál: nem megy az online rendszer

Szerdán is gondok akadtak a CIB mobilbankjával. Az applikáció hibát jelez, nem lehet belépni a rendszerbe. A héten már nem ez az első eset.



Szerdán is gondok akadtak a CIB Bank online rendszerével, több olvasónk is jelezte: nem működik a mobilbankos rendszer, nem lehet belépni az appon sem - hétfőn is hasonló probléma akadt. Egyikük írt is a banknak a Facebookon, akik azt válaszolták, hogy valóban vannak fennakadások, de már dolgoznak a probléma megoldásán.

Több kollégánk is a CIB-nél van, 9 óra után nekik sem működött az app, ami csak a következő üzenetet dobja ki belépésnél:

(1002) Hiba történt, kérjük próbálja újra később!

Hétfőn is voltak fennakadások több bank internetes rendszerében.

