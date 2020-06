Új korszakot nyitott a koronavírus a lakáshitelezésben: ennek örülni fognak az igénylők

Nem meglepő módon a veszélyhelyzet kihirdetése óta a korábbiaknál is meredekebben emelkedik az OTP Bank digitális csatornáinak kihasználtsága. Lényegesen többen intézik bankügyeiket online, fizetik be elektronikus úton csekkjeiket, vagy éppen vesznek fel így személyi kölcsönt. A változó körülményekhez igazodva a hitelintézet egy új szolgáltatást fejlesztett, amelynek eredményeként a lakáshitel felvételének folyamata még egyszerűbbé vált. Az e-LAK megoldásnak köszönhetően az ügyfelek egyes ingatlanfedezetű lakáshiteleket online, a saját otthonukból igényelhetnek. Ha minden szükséges dokumentum rendben van, akkor mindössze egy alkalommal, a szerződés aláírásakor szükséges csak ellátogatniuk a fiókok egyikébe.

Nem kétséges, a koronavírus-járvány komoly hatással van életünk számos területére, rövid idő alatt megváltoztak a magyarok pénzügyi szokásai is. Egy, a hitelintézet megbízásából készült kutatás szerint az internetbankot használók 28, a mobilbank alkalmazást használók 32 százaléka használta intenzívebben a digitális csatornák egyikét az elmúlt hónapokban. A megkérdezettek főleg egyenleglekérdezésre, átutalásokra használják gyakrabban a digitális banki csatornákat, de nőtt az online csekkbefizetések népszerűsége is.

A bank forgalmi adatai szerint a QR-kód alapú csekkbefizetések száma például megnégyszereződött az elmúlt hetekben. A változások mértékét jól jelzi az is, hogy az év első három hónapjában mért 10 százalékról áprilisban a négyszeresére ugrott az online benyújtott személyi kölcsön-igénylések aránya a hagyományos termékhez képest. A visszajelzések szerint megnyugtató az ügyfelek számára, hogy

kedvező hitelbírálat esetén átlagosan egy órán belül a számlájukon a pénz úgy, hogy ki sem kell mozdulniuk otthonról.

Korábban egy-egy lakáshitel igénylése során átlagosan 3-szor, 4-szer is fel kellett keresniük az ügyfeleknek a bankfiókot. Mostantól az egyes ingatlanfedezetű lakáshitelek esetén is lehetővé vált, hogy az ügyfelek még egyszerűbben jussanak hozzá az igényelt összeghez, ugyanakkor, ha szeretnék, továbbra is igénybe vehetik a személyes tanácsadási szolgáltatást a komoly döntés előtt.

Az e-LAK szolgáltatásnak köszönhetően ügyfeleink már otthonról is intézhetik az ingatlanfedezetű lakáshitel igénylés teljes folyamatát a termék kiválasztásától kezdve a szükséges dokumentumok, igazolások benyújtásán át, egészen a hitelszerződés megkötéséig. Csak az utolsó fázisban, a szerződéskötéskor van szükség arra, hogy személyesen is megjelenjenek a bankfiókban. Ügyfeleink közül többen a nagyobb horderejű pénzügyi döntéseknél változatlanul igénylik a biztonságot nyújtó személyes tanácsadást is, ezért természetesen erre is lehetőséget adunk. Több száz ingatlanhitelezési szakértőnk a folyamat minden állomásán továbbra is ügyfeleink rendelkezésére áll

- nyilatkozta Liktor Nóra, az OTP Bank ingatlanhitel folyamatokért felelős vezetője. Az e-LAK megoldás egyelőre kizárólag piaci hitelek esetében vehető igénybe, államilag támogatott konstrukciókra (CSOK, Falusi CSOK, kamattámogatott hitelek) nem terjed ki. Az új szolgáltatás új vagy használt lakás vásárlásakor, illetve szabad felhasználású ingatlanfedezetű hitel esetén is igénybe vehető. Fontos részlet, hogy csak az adós vagy az adóstárs lehet a tulajdonos az ügyletben érintett ingatlanban.

Az e-LAK-folyamatban a bank a jogszabályokban előírt papíralapú aláírásokat az ügyfélkapun elérhető AVDH-val (azonosításra visszavezethető dokumentumhitelesítés) kezeli, a rendszer használatát a honlapon elérhető útmutatóval segíti. Az igénybeadáshoz szükséges banki adatlapokat és nyilatkozatokat a hitelintézet írható pdf formátumban teszi közzé, amelyeket az ügyfelek így könnyen kitölthetnek és lementhetnek a saját gépükre.

Az igényléshez szükséges papíralapú dokumentumok és okmányok benyújtásakor a bank elfogadja a megfelelő minőségű szkennelt vagy fotózott változatot is. A teljes folyamat során mindössze egyetlen alkalommal, a szerződés megkötésekor a hitelügylet összes szereplőjének (az adósnak és az adóstársaknak is) személyesen kell megjelennie a bankfiókban, ahol elvégzik az azonosítást, valamint az adatok és a dokumentumok egyeztetését. Ha pedig minden egyezik, már csak alá kell írni a szerződést.