Új korszak a személyi hitelezésben (x)

Az idei évtől már a fogyasztóbarát személyi kölcsönök is elérhetők a lakáshitelek és otthonbiztosítások mellett, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ugyanis ezekre is kiterjesztette a minősítési rendszerét. Ahhoz, hogy a minősített fogyasztóbarát védjegyet egy hitelintézet terméke megkapja, szigorú kritériumoknak kell megfelelnie. De pontosan mitől fogyasztóbarát egy pénzügyi termék? Itt vannak a részletek.

Mi a jegybanki minősítés célja?

Az MNB elsőként 2017-ben, a lakáshiteleknél vezette be a fogyasztóbarát minősítési rendszert. A célja az, hogy szélesebb körben elérhető, közérthető és áttekinthető feltételrendszerű, lakáscélú jelzálogkölcsönök kerüljenek a kereskedelmi bankok kínálatába, amelyek egyszerű és gyors ügyintézés mellett is felvehetők. A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek nagy sikernek örvendenek: két éven belül az újonnan felvett lakáshitelek 60%-a immár jegybank elvárásainak megfelelő konstrukció volt. Ennek sikere miatt a minősítési rendszer kiterjesztéséről született döntés, így tavaly óta elérhetők a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások, és idén január 1-jétől Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hiteleket is igényelhetünk.



A minősítés megszerzéséért a bankoknak és biztosítóknak kell pályázniuk termékeikkel, amelyek, ha megfelelnek az MNB szigorú kritériumainak, megkapják a Minősített Fogyasztóbarát védjegyet. Az eljárásnak köszönhetően ezek a hitelek és biztosítások valóban fogyasztóbarát jellemzőkkel bírnak. Az MNB abban bízik, hogy a minősítéssel tovább fokozza a versenyt a kereskedelmi bankok és biztosítók piacán, amivel egyértelműen jól járnak a fogyasztók is.



Mitől fogyasztóbarát egy hitel vagy biztosítás?

A fogyasztóbarát lakás- és személyi hitelek legfontosabb közös jellemzője, hogy a futamidő meghatározott részéig, vagy egészen a végéig fix kamattal igényelhető mindkettő, ami ebben a változó piaci környezetben kiemelten fontos. Így biztosak lehetünk abban, hogy a gazdasági folyamatok hatására nem változik a kamat nagysága, vagyis nem drágul a törlesztőrészlet. Érdemes tehát hitelkiváltásban is gondolkodnia azoknak, akik még változó kamatozású hitellel rendelkeznek, ugyanis erre a célra is alkalmasak a minősített fogyasztóbarát termékek.



A fogyasztóbarát otthonbiztosítások garantálják, hogy ugyanakkora díjért magasabb szintű szolgáltatást kapjunk, fölösleges kiegészítő biztosítások és kiadások nélkül, egyszerűen összehasonlítható módon.



Mindhárom terméktípust az ügyfélbarát kiszolgálás jellemzi, ami egyszerű és gyors ügyintézést jelent rövid határidőkkel. A különböző pénzügyi intézmények védjegyes termékkonstrukciói könnyen összehasonlíthatók egymással, hiszen egységes követelményrendszernek, az MNB előírásainak felelnek meg. A lakás- és személyi hiteleknél már működik a jegybank kalkulátora, és az otthonbiztosítások esetében is hamarosan segíti ilyen program az ügyfeleket. Ennek köszönhetően egyszerűen összevethetjük egymással a különböző pénzügyi intézmények termékeit, így könnyen megtalálható az egyedi igényeinkhez leginkább igazodó hitel, vagy otthonbiztosítás.

Részletek a https://www.mnb.hu/fogyasztobarat oldalon

