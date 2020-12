Tudatos növekedés az MKB Bank segítségével (x)

Hatékonyságnövelés, tudatos jövőtervezés, fejlesztések. A koronavírus-járvány második szakaszában a vállalkozások már nem a túlélésre, hanem a korszerűsítésre, a növekedésre és a termelékenységre fókuszálnak. Az MKB Pénzügyi Csoport komplex szolgáltatásaival, kedvező pénzügyi konstrukciókkal, digitális fejlesztésekkel és szakértő tanácsadással is támogatni tudja őket terveik megvalósításban.



"Azt látjuk, hogy a vállalati igények a pandémia második szakaszában sokkal célzottabbak, tudatosabbak. Tavasszal sokan azt érezték, hogy kimaradnak valamiből, ha nem veszik igénybe a kedvezményes finanszírozási eszközöket. Konkrét céljuk, tervük, amire fel akarták használni a hiteltermékeket azonban nem volt. A mostani időszakban a vállalatok céljai már kiforrottabbak, de az óriási hitelkínálatot sokszor nehezen látják át." - mondta Szarka László, az MKB Bank Középvállalati Divíziójának igazgatója azzal kapcsolatban, hogy rövid idő alatt számos vállalatoknak szóló termék jelent meg a piacon, amelyek akár támogatásokkal is kombinálhatóak.

Szakértő tanácsadás

"Folyamatosan figyeljük az új, támogatott hitel- és garancia termékek megjelenését, hogy mielőbb beépíthessük őket az MKB Bank pénzügyi palettájába. Szakértő tanácsadóink pedig naprakész információk birtokában tudnak ügyfeleink segítségére lenni. A pontos fejlesztési igények ismeretében megtalálják az optimális finanszírozási lehetőséget és testreszabott megoldásokkal állnak elő. Most ezzel tudunk a legtöbbet segíteni a vállalkozásoknak."

Kevesebb cég van bajban

Szarka László szerint az elhúzódó krízis ellenére most úgy tűnik, kevesebb vállalkozás van bajban. "Üdvözöljük a hitelmoratórium meghosszabbítását, de azt látjuk, hogy az MKB Bank vállalati ügyfelei kisebb arányban élnek majd ezzel a lehetőséggel, hiszen kevesen küzdenek strukturális problémákkal. Ez annak is köszönhető, hogy a közép- és nagyvállalati szegmensben jobban megtalálható a stratégiai gondolkodás, amely ügyfélkörben egyébként az MKB Bank hagyományosan erős. Az MKB Bank és tanácsadói a vállalkozásokra továbbra is partnerként tekintenek és a folyamatosan változó gazdasági helyzetben is támogatják őket céljaik elérésében. Az MKB Bank komplex szolgáltatásain túl a teljes MKB Pénzügyi Csoport is a vállalkozások mögött áll és a lízingfinanszírozásban, a megtakarítások kezelésében vagy többek között a pályázati tanácsadásban is segítséget nyújt számukra."

